扣稅門檻12月提高 刮刮樂中5000元省稅1020元

（中央社記者吳佳蓉台北27日電）歡慶彩券獎金扣稅門檻12月起提高，台彩表示，將在12月2日限量發行「5000同慶」刮刮樂，刮中所有獎項都免扣稅，共有5萬個5000元獎，中獎換算可比先前省稅1020元，相當3張電影票錢。

財政部日前修正「各類所得扣繳率標準」，將政府舉辦彩券的中獎獎金免稅門檻提高，範圍包括公益彩券、運動彩券及統一發票，從今年12月1日起，獎金超過新台幣5000元，才需扣繳20%所得稅，比原本的2000元門檻提高。

台彩公司今天舉辦「暖心相乘 讓愛倍增」暖影音發表記者會，台彩總經理蔡國基受訪時表示，配合門檻提高，12月起中獎金額5000元以下獎項，就能直接在投注站領取，不用再拿身分證到指定金融機構兌換。

蔡國基說，統計從2014年第四屆公益彩券發行以來，平均每年有近50萬張中獎刮刮樂，獎金在2001元至5000元間，12月起獎金位於此區間的獎金，都可從應稅變免稅，不僅可免2成所得稅，千分之4印花稅也可跟著省下來。

蔡國基指出，配合扣稅門檻調整，未來整體刮刮樂獎金級距設計可更活潑、有彈性，從消費者角度來說為貼心利多。迎接門檻提高，台彩將在12月2日發行「5000同慶」刮刮樂，每張售價500元，為首款完全中獎免扣稅的刮刮樂。

台彩表示，「5000同慶」刮刮樂的所有獎項金額都特別設計在5000元以下，但大幅增加中獎機會；共有55.8萬個500元獎，10萬80個1000元獎，4.5萬個2000元獎、3萬1500個3000元獎、最高獎5000元獎則有多達5萬個中獎機會，整體中獎率34.87%。

蔡國基說，扣稅門檻提高後，中2001元到5000元獎項，同時可省下兩成所得稅及千分之4印花稅；換算中3000元獎共可省稅612元，可多喝15杯珍珠奶茶，中5000元獎共可省稅1020元，將可多看3場電影。（編輯：林興盟）1081127