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美國蘿蔓生菜再爆大腸桿菌污染 食藥署嚴管進口

最新更新：2019/11/27 19:15
美國加州種植的蘿蔓生菜疑有大腸桿菌污染，食藥署27日公布，加強輸入管控措施1個月。（圖取自維基共享資源；作者Forest & Kim Starr，CC BY 3.0）
美國加州種植的蘿蔓生菜疑有大腸桿菌污染，食藥署27日公布，加強輸入管控措施1個月。（圖取自維基共享資源；作者Forest & Kim Starr，CC BY 3.0）

（中央社記者陳偉婷台北27日電）美國加州種植的蘿蔓生菜疑有大腸桿菌污染，食藥署今天公布，加強輸入管控措施1個月，輸入時須檢附美國官方證明文件，未檢附則暫停輸入查驗申請，且不排除持續管制。

美國107年底曾爆發蘿蔓生菜受大腸桿菌污染事件，衛生福利部食品藥物管理署科長廖姿婷傍晚接受聯訪時表示，美國和加拿大官方近日發布警告，提醒消費者避免食用受O157:H7型大腸桿菌污染的加州薩利納斯（Salinas）種植的蘿蔓生菜。目前在美國已有60多例通報個案。

廖姿婷說，今年1月以來，國外進口蘿蔓生菜約4000公噸；在今年9月之前，有來自疑似污染地的產品，但最近已經沒有相關商品進口。

食藥署持續與美方保持聯繫，且自11月28日至12月27日（出口日），針對美國輸入的「蘿蔓生菜」實施加強輸入管控措施，輸入時，須檢附美國食品安全主管機關證明文件，未檢附則暫停輸入查驗申請。

廖姿婷也呼籲，消費者家中如有已購買且尚未食用的美國蘿蔓生菜，建議不要食用，或煮熟再食用，若有身體不適情形，應儘速就醫。

食藥署的加強輸入管控措施預計1個月，但廖姿婷說，會持續關注國際狀況，也不排除延長管制期間。

O157:H7型大腸桿菌可能引發溶血性尿毒症，甚至致死。根據疾病管制署資料，北美洲、歐洲、南非、日本、南美洲的南部及澳洲都曾有O157型大腸桿菌群聚或病例報告。

在美國曾發生因漢堡烹調不當而爆發流行，甚至導致死亡；另有多次的流行是由未經滅菌的牛奶所造成，甚至還有些流行是以被牛糞污染的蘋果製成的果汁所造成。（編輯：葉俐緯）1081127

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