油價恐連4漲 下週汽油估調漲2角

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）油價恐連續4週調漲，根據中油油價公式，預估汽油自12月2日起每公升將調漲新台幣0.2元，98無鉛汽油每公升30.6元，柴油調漲0.3元，實際價格依中油12月1日中午公告為準。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估12月2日汽、柴油每公升分別調漲0.2、0.3元。

如依預估，92無鉛汽油每公升27.1元，95無鉛汽油每公升28.6元，98無鉛汽油每公升30.6元，超級柴油每公升25元。若油價連續4週調升，汽油每公升累積漲幅達0.7元，加滿50公升油箱要多花35元，相當於一杯超商美式咖啡，柴油累積漲幅則為0.8元。

美中貿易紛爭出現新進展，美國總統川普近日指美中接近達成第一階段貿易協議，加上石油輸出國家組織（OPEC）即將召開會議，市場認為減產協議有譜，深受鼓舞，促進本週國際油價走揚。

根據中油官網，累算至11月27日的7D3B週均價為63.81美元，較上週62.53美元上漲1.28美元；新台幣兌美元匯率30.511元，較上週30.510貶值0.001元。（編輯：黃國倫）1081128