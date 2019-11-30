京華城最後營業日 湧進10萬人潮道別

陪伴台北人18年的京華城將走入歷史，30日最後營業日，不少民眾把握機會前往京華城購物，希望留下美好記憶。未來中石化接手後，規劃拆除地上物，並興建商辦大樓，京華城的球體建築自此走入歷史。中央社記者裴禛攝 108年11月30日

（中央社記者潘姿羽台北30日電）今天過後，營運18年的京華城將走入歷史，有些人為了撿便宜、有些人則希望增添更多回憶片段，紛紛在京華城最後一個營業日「到此一遊」，預估全日人潮突破10萬人。

京華城以特殊的球體建築聞名，開幕時造成轟動，人潮絡繹不絕，但隨著信義區興起、東區沒落，加上台北機廠鐵道博物館園區與台北大巨蛋的情況妾身未明，無法將信義區與京華城連結，這個曾被視為極具發展性的商圈逐漸沒落。

營運18年的京華城30日迎來最後一個營業日，未來中石化接手後，規劃拆除地上物，並興建商辦大樓，京華城的球體建築自此走入歷史。圖為商場地下樓層。中央社記者裴禛攝 108年11月30日

儘管繁華落盡，京華城仍希望最後一個營業日能夠帶給台北人美好的回憶，除了封館拍賣祭出超殺優惠，吸引大批顧客回流，今天也特別舉辦「幸運抽抽樂」活動，獎項有新台幣1萬元、5000元、3000元等京華城商品券。

今天一早，京華城已經湧現人潮，除了「幸運抽抽樂」活動以及看電影的排隊民眾，也有不少人在館內外各個角落拍照留念；京華城概估，中午前館內人潮就達數千人，11時20分左右，喜滿客影城88元電影票已經售出逾1000張。

居住在台北橋附近的林先生，30日凌晨零時左右就來排「幸運抽抽樂」，他告訴中央社記者，以前常來京華城逛街，得知熄燈消息後，覺得可惜也不捨，因此最後一個營業日特別來逛逛，希望留下更多回憶。

資深員工顏小姐則說，在京華城工作是很珍貴的經驗，她母親生日、長輩壽宴、弟弟結婚，都會來京華城，她在這裡有非常多回憶，如今京華城要熄燈了，心情難免惆悵，但也感謝消費者一直以來對京華城的支持與愛護。

京華城表示，今天從早到晚，人潮不斷，預估全日可達10萬人；太陽下山後，京華城燈光亮起，許多人都聚集在一樓外廣場，希望留下最後合影。（編輯：鄭雪文）1081130

陪伴台北人18年的京華城將走入歷史，30日最後營業日舉辦抽獎活動，吸引許多民眾一早就前來排隊。中央社記者裴禛攝 108年11月30日

營運18年的京華城30日結束營運，近期舉辦封館拍賣與抽獎活動，吸引許多民眾一早就前來排隊。中央社記者裴禛攝 108年11月30日

陪伴台北人18年的京華城將走入歷史，30日最後營業日舉辦抽獎活動，吉祥物在門口發放傳單、氣球吸引人潮。中央社記者裴禛攝 108年11月30日

陪伴台北人18年的京華城將正式熄燈走入歷史，30日最後營業日，不少民眾特別回到京華城，在留言板上留言，寫下心情與祝福。中央社記者裴禛攝 108年11月30日

營運18年的京華城將走入歷史，30日迎來最後一個營業日，不少民眾上午把握機會前往逛街，珍藏記憶。未來中石化接手後，規劃拆除地上物，並興建商辦大樓，京華城的球體建築自此走入歷史。中央社記者裴禛攝 108年11月30日

陪伴台北人18年的京華城將走入歷史，30日迎來最後一個營業日，全館商家打出封館出清特賣，吸引人潮、帶來買氣。中央社記者裴禛攝 108年11月30日

陪伴台北人18年的京華城將走入歷史，30日最後營業日，不少民眾特地前往拍照留念。中央社記者裴禛攝 108年11月30日

走過18個年頭，風光一時的京華城30日晚間熄燈後正式走入歷史，許多民眾把握倒數時光「到此一遊」，見證這座球體商場的最後時刻。中央社記者張新偉攝 108年11月30日

營運18年的京華城30日最後營業，許多民眾把握最後時刻前往遊覽，隨處都可以見到拍照留念的民眾。中央社記者張新偉攝 108年11月30日

營運18年的京華城30日結束營業後走入歷史，許多民眾在京華城營運最後一天「到此一遊」，預估全日人潮突破10萬人。晚間10時後，京華城招牌球體建築外牆逐步熄燈，民眾也拿起手機記錄。中央社記者張新偉攝 108年11月30日

許多民眾30日在京華城最後一個營業日前往，見證這座營運18年的球體建築商場最終時刻，晚間10時後，京華城外牆逐步黯淡，在黑夜中無聲道別。中央社記者張新偉攝 108年11月30日