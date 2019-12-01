油價連4漲 汽柴油分別調漲2角及3角

中油宣布，2日起汽、柴油每公升分別調升新台幣0.2元及0.3元，95無鉛汽油每公升28.6元。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）車主加油要快，油價連4漲，中油今天宣布，2日起汽、柴油每公升分別調升新台幣0.2元及0.3元，95無鉛汽油每公升28.6元。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.0元，實際價格以各營業點公告為準。

油價已經連續4週調升，汽油每公升累積漲幅達0.7元，加滿50公升油箱要多花35元，相當於一杯超商美式咖啡，柴油累積漲幅更高，每公升0.8元。

中油表示，調價指標7D3B週均價為每桶63.76美元，較前週62.53美元上漲1.23美元，新台幣兌美元匯率無變動，國內油價依公式計算漲幅為1.57%，本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，因此，汽、柴油應各調漲0.2元及0.3元，足額調整。

石油輸出國家組織（OPEC）會議在即，市場認為有望延長減產協議，加上美中貿易戰出現新進展，美國指出，美中雙方接近達成第一階段貿易協議。不過，美國總統川普日前簽署「香港人權與民主法案」，為磋商進度添變數，但仍激勵國際油價走揚。（編輯：黃國倫）1081201