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天然氣12月降2.54% 桶裝瓦斯連3凍

最新更新：2019/12/01 16:50
台灣中油1日宣布，2日凌晨零時起，12月份桶裝瓦斯連3月凍漲。（中央社檔案照片）
台灣中油1日宣布，2日凌晨零時起，12月份桶裝瓦斯連3月凍漲。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）台灣中油今天宣布，2日凌晨零時起，12月份桶裝瓦斯連3月凍漲，天然氣價格則連6降，平均調降2.54%，家庭用戶每月約少花新台幣7.8元至11.7元。

台灣中油今天發布新聞稿指出，12月份家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格均不調整，已經連續3個月凍漲。

中油表示，12月國際液化石油氣合約價（CP）較11月微幅上漲，新台幣兌美元匯率升值，依液化石油氣計價公式計價結果，液化石油氣每公斤應調漲新台幣0.2元，由於未達最低調價金額門檻每公斤0.25元，因此，價格並未調整。

中油也說，各項液化石油氣產品自10月至11月累計每公斤未調足3.6元，將於日後國際價格回跌時再回補。

至於天然氣部分，中油說，依據天然氣價格公式計算，天然氣價格自2日起平均調降2.54%，其中，公用天然氣事業NG（1）每立方公尺調降0.26元。若以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月減少約7.80至11.70元。（編輯：黃國倫）1081201

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