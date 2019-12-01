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高市連鎖超商騎樓禁菸 首日開罰5案

最新更新：2019/12/01 16:56
高雄市公告連鎖便利商店、咖啡店等騎樓及庇廊全面禁菸，經過3個月宣導，1日起稽查取締。（中央社檔案照片）
高雄市公告連鎖便利商店、咖啡店等騎樓及庇廊全面禁菸，經過3個月宣導，1日起稽查取締。（中央社檔案照片）

（中央社記者王淑芬高雄1日電）高雄市公告連鎖便利商店、咖啡店等騎樓及庇廊全面禁菸，經過3個月宣導，今天起稽查取締，衛生局人員兵分多路稽查83處，共取締5名吸菸民眾，依菸害防制法開罰。

衛生局社區心衛中心主任蘇淑芳告訴中央社記者，稽查人員分7路進行，在鳳山、苓雅及新興區的超商外及騎樓咖啡座等地方取締違法吸菸者，雖然違法當事人表示意外，但是仍配合取締；總計今天取締5件，騎樓咖啡座共4件、一件在超商外，依菸害防制法開罰新台幣2000元以上、一萬元以下罰鍰。

衛生局指出，為了打造無菸環境，市府攜手19大連鎖便利商店、咖啡店及速食店，高雄市1000多家門市騎樓、庇廊自9月1日起宣導同步禁菸。衛生局說施行以來採走動式宣導共計1204家次，勸導吸菸民眾1064人，並提醒業者張貼禁菸標示，也不能提供菸灰缸及熄菸器。

衛生局指出，超商、咖啡店及速食業者未全面禁菸前，有不少癮君子在騎樓喝咖啡或待餐時吞雲吐霧影響他人健康，市府攜手業者防制菸害，並呼籲癮君子自重以免觸法受罰。

高雄市推動無菸環境，除了無菸騎樓，還公告831座候車亭、257所學校無菸通學步道及澄清湖風景特定區等禁菸場所，呼籲共同維護室外清新無菸的健康環境。（編輯：陳俊碩）1081201

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