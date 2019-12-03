民眾遊泰染麻疹數度就醫才確診 近500人被追蹤

（中央社記者陳偉婷台北3日電）疾管署今天公布，一名北部30餘歲女性到泰國旅行時染麻疹，回國後發病，且數次到診所、醫院就醫，匡列的接觸者高達470人。專家提醒，民眾到麻疹流行區，應評估接種疫苗。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師黃婉婷下午在疫情週報時表示，上週新增1例境外移入麻疹個案，為北部30多歲女性，11月7日至16日與友人到泰國旅遊，11月21日開始發燒、喉嚨痛及紅疹症狀到診所就醫，因症狀持續且呼吸喘，11月22日再到診所就醫後轉送醫院並住院。

黃婉婷表示，經通報檢驗，個案於11月29日確診，目前仍在醫院治療，其泰國旅遊的同行友人都沒有疑似症狀。衛生單位已初步掌握個案接觸者共480人，其中醫療院所接觸者470人，將監測至12月13日。

疫調發現，個案可傳染期曾有公共場所及大眾交通運輸活動史，包含11月18日搭乘644號公車、忠孝幹線公車、11月19日及20日搭乘綠8公車。曾出入相關地點的民眾，應自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫。

黃婉婷表示，麻疹傳染力極強，患者出疹前後4天最具傳染力，接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）可有效預防，請務必依疫苗接種時程帶家中幼兒接種，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區。如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發2至4週前可自費接種1劑疫苗。一般民眾（尤其是1981年後出生的成人）赴流行地區前可就醫諮詢評估自費接種需求。

台灣今年累計134例麻疹病例，其中80例為國內感染（57例為接觸者），54例為境外移入病例（46例為本國籍民眾），感染國家以越南18例、泰國14例及菲律賓7例為多；出國目的以旅遊29例最多，其次為商務及探親。

疾管署副署長羅一鈞表示，近期國內沒有本土麻疹疫情，但東南亞仍有相關疫情，如果民眾出遊後出現發燒、出疹狀況，應有所警覺，可能是麻疹；醫療院所專業人員也應提高警覺，及早確診有助防疫。

台灣鄰近國家的麻疹疫情多呈下降趨勢，但泰國疫情持續，今年截至11月16日累計報告5800餘例，高於去年同期，其中21例死亡，發病率以南部陶公府及北大年府為高，且近期疫情仍呈上升趨勢。另大洋洲地區近期多國爆發疫情，東加王國、斐濟及薩摩亞等國皆已展開疫苗接種活動。（編輯：管中維）1081203