立院三讀 颱風天登山觀浪出意外可免國賠

立法院會3日三讀修正通過國家賠償法部分條文，未來在山林或海域，若政府已提醒危險性，民眾仍冒險，將可免除或減輕國賠。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者王揚宇台北3日電）立法院會今天三讀修正通過國家賠償法部分條文，未來在山林或海域，若政府已提醒危險性，民眾仍冒險，將可免除或減輕國賠，例如颱風天登山或觀浪出意外將可不國賠。

行政院長蘇貞昌10月21日宣布開放山林政策，政府以開放態度鼓勵人民走向山林、親近山林，同時也鼓勵山友落實「自主管理、責任承擔」精神。行政院會10月24日通過國家賠償法部分條文修正草案，送立法院審議，盼建立民眾風險自主管理的觀念。

根據今天三讀修正通過的國家賠償法第3條條文規定，公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任。前項設施委託民間團體或個人管理時，因管理欠缺致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任。

三讀條文也規定，有上述情形，於開放的山域、水域等自然公物，經管理機關、受委託管理之民間團體或個人已就使用該公物為適當的警告或標示，而人民仍從事冒險或具危險性活動，國家不負損害賠償責任。

另外，若於開放的山域、水域等自然公物內的設施，經管理機關、受委託管理之民間團體或個人已就使用該設施為適當之警告或標示，而人民仍從事冒險或具危險性活動，得減輕或免除國家應負的損害賠償責任。

法務部次長陳明堂當時出席院會後記者會時表示，所謂「警告」不是單指立一個牌子，有時設置指示牌會破壞地形地貌，警告也會透過網路公告，或山友協會、營建署、國家公園管理處廣為周知，需要的民眾可以自行查閱。

陳明堂指出，免除國賠主要是針對「自然公物」，例如山林或海邊，已有警告危險性，政府將可不負賠償責任，例如颱風天登山或釣魚觀浪出意外，將可不國賠；而在自然公物區域內的「人工設施」，例如野溪上的小吊橋，因颱風或大雨受損，受限於天候、地形或材料等原因來不及修復，若政府已警告，民眾還是堅持要走而出意外，可減輕或免除國賠，將視個案來認定。（編輯：楊凱翔）1081203