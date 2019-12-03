好市多黑莓農藥違規被揪出 331公斤遭退運

衛生福利部食品藥物管理署3日公布邊境查驗不合格名單，其中知名賣場好市多從美國進口的黑莓，驗出農藥殘留違規，331公斤遭退運銷毀。（食藥署提供）中央社記者張茗喧傳真 108年12月3日

（中央社記者張茗喧台北3日電）食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，知名賣場好市多從美國進口的黑莓驗出農藥殘留違規，德國品牌D&B綠茶也被揪出農藥違規，違規產品都被邊境攔下、退運銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共有12款產品不符規定，遭退運銷毀。

好市多表示，黑莓商品檢驗農藥超標後已銷毀，並沒有流至賣場，因此沒有後續退換貨的問題。

根據食藥署資料，好市多從美國進口的「DRISCOLL’S黑莓（FRESH BLACKBERRY）」，檢出殘留農藥Flupyradifurone達0.04ppm，在台灣屬於禁用農藥，331公斤遭退運銷毀。

德國茶葉品牌DETHLEFSEN & BALK春天綠茶也被驗出農藥賽果培違規，美國出口的PRAIRIE玉米驗出益收生長素違規，日本出口的新鮮百合則被驗出重金屬鎘、農藥扶吉胺違規。

此外，越南出口的奶油酥心糖、花生糖等均被驗出致癌物黃麴毒素超標，均在邊境被擋下，遭退運銷毀。（編輯：管中維）1081203