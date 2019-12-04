Apple年底前發票寄信箱 最快2020年就能對獎

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）Apple今天寄出通知信，使用者在App Store、iTunes Store或其他Apple服務消費，都將拿到電子發票；財政資訊中心證實，現已在測試階段，年底前民眾可陸續拿到Apple發票，於隔年1月25日對獎。

Apple今天早上發出一封標題為「透過Apple所購買服務的電子發票」的電子郵件至使用者註冊時所使用的信箱，說明Apple即將實施新的購買流程，當使用者在App Store、iTunes Store 或其他Apple服務消費，Apple將會開立電子統一發票，並將發票傳送至財政部。

Apple表示，使用者在購買完成後，將會收到Apple的發票開立通知，內含發票號碼，可用於參加發票對獎；不過，為此，Apple必須在開立電子發票時，與財政部分享使用者用來提供傳送發票的電子郵件地址，這樣發票中獎時，使用者才能收到財政部通知。

根據Apple先前發出的台灣的電子發票說明，民眾如果想要確認電子發票將寄送到哪個電子郵件信箱，可在「購買紀錄」頁面中確認；若是想變更電子發票寄送的信箱，可聯絡Apple支援。

對此，財政部財政資訊中心官員說，Apple雲端發票系統目前已完成部分階段測試，預計本月民眾購買Apple服務，就能陸續拿到雲端發票，原則上發票會寄到Apple ID所預設的電子郵件信箱；Apple於11-12月期開出的發票，2020年1月25日就能用來對獎。

財政資訊中心統計，截至目前，共有13個已登記跨境電商稅籍的店家開立發票，包括Google、Sony、美商UpToDate、Digital River GmbH、Various Inc、韓國電子書TOOMICS等，此外有7家全都屬於Amazon，但因伺服器所在國家及提供服務內容不同，而分成不同稅籍登記。

站在民眾角度，最關心的就是跨境電商開的發票中獎怎麼對獎。財資中心解釋，跨境電商按規定要開立不印出紙本的雲端發票，因此是以民眾當初向電商申請會員時所使用的電子信箱當做發票載具，如果中獎，財政部會寄中獎通知到此信箱，提醒民眾留意。

境外電商免開發票輔導期即將於年底屆滿，財政部表示，目前正在積極輔導當中，預估100多家境外電商，大部分都將於明年元旦開立雲端發票。（編輯：楊凱翔）1081204