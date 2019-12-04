中醫大發現鳥類羽毛新細胞 可望應用再生醫學

（中央社記者趙麗妍台中4日電）中國醫藥大學整合幹細胞中心跨領域科學團隊耗時4年，找出鳥類羽毛演變過程的差異，發現信號分子（Wnt2b）在羽枝的形成有重要作用，未來可應用在再生醫學研究。

中國醫藥大學整合幹細胞中心跨領域科學團隊今天召開成果發表會，此計畫由中國醫藥大學團隊與美國南加州大學院士鍾正明研究，中國醫藥大學校長洪明奇及研究團隊成員出席，鍾正明透過視訊連線參與發表會。此成果登上國際期刊「細胞」。

中醫大整合幹細胞研究中心生物物理學博士阮文淘表示，此研究耗時4年，分析台灣25種鳥類以及保存在化石中近1億年的羽毛，除發現鳥類羽毛的演化，更發現了鳥類體內的信號分子（Wnt2b），可控制鳥類羽毛的生長。

中國醫大博士後研究員張瑋玲為此計畫的第一作者，她指出，鳥類每根羽毛掉落，經過數月可重新長出新羽毛，羽毛生長的型態、位置受信號分子的濃度梯度多寡影響，未來希望可找出人體內的信號分子，有利在再生醫學上的應用與突破。

此篇研究論文「飛行羽毛的誕生：生物建構原則及適應性」，採跨領域團隊研究，鍾正明表示，了解鳥類羽毛演化過程及建構原理，將啟發仿生複合材料的設計與開發。（編輯：卞金峰）1081204