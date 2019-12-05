美食平台業者新規上路 刪除評鑑制外送員可拒單

（中央社記者蔡芃敏台北5日電）勞動部日前發布「食品外送作業安全指引2.0」，外送平台業者今天表示，已優化承攬行為準則，包含接單程式增加「拒單」選項、刪除評鑑制度等，從今天起上路。

foodpanda董事總經理方俊強說，foodpanda有責任主動提升外送夥伴勞動環境與條件，也將持續檢視、討論並優化相關制度。foodpanda也呼籲，期盼主管機關能提供業者溝通管道，讓雙方共同研擬符合平台經濟的勞動政策。

外送員勞動權益備受各界矚目，勞動部日前發布「食品外送作業安全指引2.0」，新增要求業者合理派單及提供人身保險、防寒設施等。

外送平台業者foodpanda發布新聞稿指出，配合勞動部行政指導原則，已修訂外送夥伴承攬行為準則，包含接單程式增加「拒單」選項、不強制使用foodpanda指定裝備、刪除評鑑制度等。

foodpanda指出，在接單程式增加「拒單」選項，外送夥伴能視自身狀況選擇是否接單，若要拒絕該筆訂單，可直接於顯示頁面選擇按下「拒單」選項。

其次，外送夥伴若因故無法在排定時段上線，並主動通知派單單位後，foodpanda不會將外送夥伴停權，會請其他的外送夥伴協助送單。

同時、開放「次承攬」的權利，若外送夥伴因故無法親自提供外送服務時，在主動告知派單單位後，有權利自主安排其它foodpanda外送夥伴協助完成服務。

若外送夥伴遵守外送服務準則，不違反食品安全及交通安全、侵害消費者權益等，即不再受評鑑制度限制，foodpanda認為刪除評鑑制度將可提升外送夥伴完成服務的自主性。

此外，外送員也可自由選擇裝備，若外送夥伴在提供外送服務期間使用foodpanda裝備，foodpanda則會提供廣告宣傳獎金。（編輯：林淑媛）1081205