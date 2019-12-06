太平山森林鐵路復駛規劃 將納入山地線

行政院政務委員吳澤成6日表示，停駛40年的太平山森林鐵路已在規劃復駛，原本由宜蘭縣政府先針對平地線進行可行性評估，因地方反映，他5日召開會議，決定納入山地線做整體規劃。（林務局羅東林區管理處提供）中央社記者顧荃傳真 108年12月6日

（中央社記者顧荃台北6日電）行政院政務委員吳澤成今天表示，停駛40年的太平山森林鐵路已在規劃復駛，原本由宜蘭縣政府先針對平地線進行可行性評估，因地方反映，他昨天召開會議，決定納入山地線做整體規劃。

太平山森林鐵路是日治時期為運送檜木而建造，1924年通車，分為從太平山到大同鄉土場的「山地線」，以及從土場到羅東鎮竹林的「平地線」。山地線運用山地間的軌道運材車（蹦蹦車）與山谷間的架空索道（流籠）輸送木材，長度約100多公里；平地線鐵路則在沿線設有10處車站，全長約37公里。

太平山森林鐵路在1978年黛拉颱風來襲時嚴重受損，加上長期虧損、乘客銳減，1979年全線停駛，結束56年的鐵路輸運，沿途鋼軌後來也陸續拆除，場站逐漸閒置、廢棄。

考量歷史與觀光因素，政院日前決定停駛40年的太平山森林鐵路規劃復駛，由宜蘭縣政府先針對平地線進行可行性評估，並參考日本江之島電鐵，研議鐵路與道路共用路權。

吳澤成今天受訪時表示，原本計畫是平地線先評估規劃後，再進行山地線規劃，因為山地線有公路可以銜接；但地方反映應納入山地線一起考量，他昨天召開會議，決定一氣呵成，納入山地線做整體規劃，未來建設再看需要分階段進行。

吳澤成表示，土場以上的林道過去是靠流籠跟鐵軌分段接駁，將來的規劃可能變成整段纜車，或是依照路線實地需要分段做纜車跟鐵軌，都是可以評估的方向。

吳澤成說，宜蘭縣政府目前已在進行平地線可行性評估，中央與地方預算共約新台幣930萬元；山地線部分，也請宜蘭縣政府整體考量，作為後續擴充辦理。

行政院公共工程委員會指出，未來整體規劃考量由羅東火車站為起點，連結林業文化園區、中興文創，再連結至土場；最後再參考早期山地線的運輸模式，透過蹦蹦車與山區纜車複合運具模式連結土場至太平山。

工程會說，太平山林鐵相關規劃將會兼顧觀光和交通，並結合人文與環境資源，除連結太平山外，對於周遭原民部落、溫泉等觀光資源也將納入整體規劃考量，並結合沿線的觀光產業，成為宜蘭地區未來觀光休閒的新亮點。（編輯：鄭雪文）1081206