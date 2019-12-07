國際間傳降血糖藥含致癌物 食藥署令全面檢驗

新加坡近日公布3款降血糖藥二甲雙胍含微量致癌不純物，3款均未進口台灣，但國內同成分藥品共有140張許可證，食藥署將要求業者全面自主檢驗。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者張茗喧台北7日電）繼降血壓藥、胃藥含致癌物風波後，近日新加坡公布3款降血糖藥二甲雙胍含微量致癌不純物，3款均未進口台灣，但國內同成分藥品共有140張許可證，食藥署將要求業者全面自主檢驗。

食藥署8時30分發布最新訊息，宣布將於10時召開記者會說明此次藥品事件。

藥品致癌物風波始於去年冰島一家藥廠委託中國大陸浙江華海製藥公司製造的一款降血壓、治療心臟衰竭的纈沙坦（Valsartan）成分藥品，被驗出有致癌疑慮的不純物「N-亞硝基二甲胺」（NDMA），引爆全球藥品安全危機；今年9月再傳出知名國際大廠胃藥「善胃得」也被驗出微量NDMA，同成分藥品也立即預防性下架。

近日新加坡公布3款降血糖藥二甲雙胍（metformin）檢出微量NDMA，美國也著手展開調查，降血糖藥事件恐再次引燃藥安危機。

值得注意的是，二甲雙胍是糖尿病第一線用藥，根據食藥署網站資料，二甲雙胍全台共有140張藥品許可證，若出問題恐對全台近百萬糖尿病患者造成衝擊。

中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德表示，二甲雙胍是使用長達30年的老藥，但過去相關研究指出，二甲雙胍可降低乳癌、大腸癌等風險。（編輯：謝雅竹）1081207