HPV未必透過性傳染 專家盼導正迷思

（中央社記者陳偉婷台北9日電）人類乳突病毒（HPV）感染是性傳染疾病，但台大醫院醫師李秉穎今天說，並非所有的HPV感染都是透過性行為，且HPV感染也不是骯髒的疾病，民眾應導正觀念，男女一起預防。

台北醫學大學附設醫院婦產部婦科主任陳菁徽中午在記者會指出，HPV是人類乳突病毒，共有100餘種型別，有的低致癌性，不容易演變成癌症，但可能造成菜花；有些型別則有高致癌性，目前已知子宮頸癌、外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌、頭頸癌等都與HPV有關。

陳菁徽表示，HPV感染是一種性傳染病，但除了性行為之外，仍可能出現接觸傳染個案，甚至廁所的把手、馬桶座墊上也可能就有HPV，男女都有可能被傳染。

台灣疫苗推動協會理事長、台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎也在會中指出，HPV並非百分之百都是性行為傳染，也可能透過其他體液接觸傳染。根據美國研究發現，超過1成男性的唾液中帶有HPV、有5%至6%女性的口水中也驗得到。

李秉穎表示，過去曾看過一名1、2個月大的嬰兒，肛門處長了一顆「菜花」；值班的醫師擔心孩子是遭到不當對待或性侵，才會感染菜花。但評估其他危險因子發現，並沒有相關跡象，推測應該是不小心接觸到成人的口水，加上包尿布有尿疹、皮膚破損，才讓病毒有機可乘。

李秉穎說，有些人認為HPV感染是骯髒的疾病，一定是做了什麼不安全的性行為才會染病，對防治也會有迷思；防範HPV也不單只是為了子宮頸癌，研究發現，有5%的癌症都與HPV有關，男女都應該防治。

林口長庚醫院婦癌科副主任趙安琪表示，根據「台灣婦女子宮頸癌前病變HPV盛行型別」調查報告，分析1086名被診斷為中度或重度癌前病變的婦女，發現995名（91.6%）HPV篩檢結果呈陽性反應，其中192人（19.3%）甚至檢測出多重HPV型別。

進一步分析更發現，在台灣子宮頸癌前病變HPV盛行率中，以HPV 16型的占比最高，盛行率為24%；其次為HPV 52型、HPV 58型、HPV 33型、HPV 31型、HPV 18型。

趙安琪說，與國外相較，台灣女性子宮頸癌感染HPV 33、52、58等3個型別病毒的盛行率偏高，且年齡超過35歲的輕熟女感染這3種病毒的比率更高。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，世界衛生組織制訂清除子宮頸癌草案，期望達成「2030年清除子宮頸癌」政策目標，依醫囑接種疫苗就是最佳防治手段。

蔡麗娟說，截至今年10月底，全球已有40個國家實施疫苗男女共同接種計畫，其中澳洲經驗值得借鏡，澳洲從2013年實施男女公費施打HPV疫苗，預計在2028年能提前達到世衛清除子宮頸癌的目標。

不過，打了疫苗，也不能輕忽定期篩檢。陳菁徽表示，接種疫苗約可預防60%至70%的感染風險；但目前HPV疫苗尚未涵蓋所有病毒型別，建議女性，依醫囑施打HPV疫苗後，仍應定期接受子宮頸抹片篩檢。（編輯：管中維）1081209