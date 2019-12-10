10月以來流感累計11死 重症高危險群速打疫苗

疾病管制署10日公布，流感疫情還處於低點，但持續緩升，老人和幼童是重症高危險群，感染後較易引發肺炎、腦炎、心肌炎等嚴重併發症，應儘速接種流感疫苗。中央社記者陳偉婷攝 108年12月10日

（中央社記者陳偉婷台北10日電）疾管署今天公布統計，10月入秋以來，感染流感併發重症有258例，其中11人死亡，評估為夏季流感疫情所致。副署長羅一鈞表示，老人幼童是重症高危險群，應儘速打疫苗。

第二階段公費流感疫苗已於12月8日開打，截至8日，全國公費流感疫苗接種數約87.3萬劑，8日當日接種數約8.1萬劑。

根據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，國內上週（12月1日至12月7日）門急診類流感就診達7萬5997人次，較前一週略升2.0%，但仍處於低點。近4週社區流行病毒型別以A型H1N1為主，占86.7%。

疾管署副署長羅一鈞表示，統計發現，自10月入秋以來，感染流感併發重症共258例、有11人死亡，但應為夏季流感的延續，近期疫情仍在低點。

羅一鈞說，學齡前幼兒、65歲以上長者為流感高危險群，感染後較易引發肺炎、腦炎、心肌炎等嚴重併發症，應儘速接種流感疫苗。

近期北半球溫帶地區多數國家流感活動度上升，其中日本、韓國、加拿大及美國已高於該國基準值或流行閾值，中國大陸南方部分省市進入流行期，香港及歐洲則仍處低水平。

疾管署也提醒，冬季也是侵襲性肺炎鏈球菌感染症好發季節，未曾接種過23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗的75歲以上長者，可於接種流感疫苗同時，接種公費肺炎鏈球菌疫苗，以獲得雙重保護。（編輯：張芷瑄）1081210