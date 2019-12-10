中國2例H9N2流感病例 專家提醒赴中小心

（中央社記者陳偉婷台北10日電）世界衛生組織（WHO）日前公布，中國通報2例H9N2流感病例，為2名女童，彼此無關聯，但都有禽鳥接觸史。疾管署提醒，民眾到中國觀光經商應避免接觸禽鳥、吃蛋熟食，注意衛生。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞下午在疫情週報指出，WHO於12月4日公布，中國於11月12日及22日各通報新增1例H9N2病例，為中國此流行季（10月起）首2例新型A型流感病例。

羅一鈞說，兩名個案間無流病關聯，其中一例為福建省三明市4歲女童，10月26日發病，病情輕微；另一例為安徽省阜陽市5歲女童，11月12日發病，現已康復，兩人發病前皆都有家禽或家禽屠宰場暴露史。

全球H9N2流感自2013年迄今累計39例，以中國大陸32例為多，迄今累計1例死亡，致死率2.6%。

羅一鈞表示，人類H9N2病例多為輕症，但今年3月首度有H9N2引起嚴重肺炎案例，為中國江蘇9歲男童，有活禽市場接觸史，民眾仍須保持警覺。

目前疾管署將中國安徽省、北京市、福建省、廣東省、廣西壯族自治區、湖南省、江蘇省、內蒙古自治區、雲南省新型A型流感旅遊疫情建議列為第二級警示（Alert），其他省市列為第一級注意（Watch）。

羅一鈞提醒，民眾前往中國時，應落實「5要6不」原則，禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。

6不為不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。

返國入境時如出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員；返國後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。（編輯：管中維）1081210