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雲林花生之亂 總統允保價收購期限延長至12月底

最新更新：2019/12/10 18:20
雲林花生之亂後，農委會宣布準備以每台斤40元收購花生。總統蔡英文10日允諾11日將撥第一波花生收購款項，且延長收購時間到12月底。（示意圖／中央社檔案照片）
雲林花生之亂後，農委會宣布準備以每台斤40元收購花生。總統蔡英文10日允諾11日將撥第一波花生收購款項，且延長收購時間到12月底。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）雲林花生之亂後，農委會宣布準備以每台斤40元收購花生。總統蔡英文今天到雲林縣北港鎮視察收購狀況，當場允諾明天將撥第一波花生收購款項，且延長收購時間到12月底。

農委會資料顯示，今年花生因為淹水減產，價格上漲，但因盤商操作，使得花生價跌，農委會主委陳吉仲今年11月到訪雲林縣，宣布準備20億元，以每台斤40元收購花生，穩定市場。

雲林縣元長鄉公所也緊急租借萬有紙廠倉庫，囤放360公噸花生，蔡總統今天在黨籍立委蘇治芬和劉建國陪同下，到萬有紙廠倉庫了解花生收購狀況，並與數十名花生農民座談。

農委會保價收購後，由於花生農民至今尚未拿到款項，配合收購的合作社也面臨資金周轉問題，因此也當面向蔡總統陳情。

蔡總統致詞時表示，花生價格紛爭所幸有中央、地方民意代表和合作社合力解決，明天將撥第一波的花生收購款項，讓農民安心。

蔡總統強調，農產品價格可能因為政治等因素波動下跌，因此政府將檢視銷售體制，未來將建立標準化作業，在第一時間用合理價格收購農產品，不要在天災期間外，再一次傷害農民權益。

蔡總統也當場允諾，並由陳吉仲宣布，原訂花生收購截止時間從12月20日延長至12月底。（編輯：洪學廣）1081210

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