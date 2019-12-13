她連2年赴肯亞助童 幫除沙蚤教作衛生棉

衛福部台東醫院員工李佾純（左）連續2年到肯亞偏鄉小鎮基塔萊（kitale），幫助當地小朋友除沙蚤。李佾純說，她先幫孩童泡腳消毒，接著再將鑽進指甲或是皮膚裡面的沙蚤夾出，處置完畢後擦上凡士林或是消炎藥。（李佾純提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年12月13日

（中央社記者盧太城台東縣13日電）衛福部台東醫院員工李佾純連續2年到肯亞人煙罕至村落，幫助小朋友除沙蚤，教女童做衛生棉。她說，女童有衛生棉可用，不會被歧視後，才願意回到學校接受教育，改變一生。

衛福部台東醫院人事部門的員工李佾純，今年10月跟著「舊鞋救命國際基督關懷協會」，再度和友人搭機到肯亞，再拉車28個小時到一個人煙罕至的小鎮基塔萊（kitale）。

李佾純說，當地小朋友最痛苦的是感染沙蚤，雙腳的腳掌就像被針刺了幾百個洞，那種痛苦可想而知。回想小朋友雙腳感染的情形，她心中還隱隱作痛，「簡直是無法直視」。

李佾純說，她先幫孩童泡腳消毒，接著聽醫生指示，將鑽進指甲或是皮膚裡面的沙蚤夾出，還要一面安撫學童恐懼的心理陪他們說話，處置完畢擦上凡士林或是消炎藥，再為學童穿上「舊鞋救命國際基督關懷協會」送來的鞋子，保護他們雙腳不再受到沙蚤啃食。

李佾純說，那個部落的小朋友容易感染到沙蚤，婦女的衛生條件也不是很好。她和朋友帶著醫藥包和內衣，幫當地的小學生除去讓腳部鑽心刺骨的沙蚤，再為婦女送上從沒見過的漂亮內衣。

李佾純說，她透過當地翻譯告訴婦女「內衣要貼身穿」，得到的反應竟然是「哇~原來這就是女生內衣」「顏色好漂亮」，接著輪流走到屋子裡試穿，連90歲的老阿嬤都像走進大觀園一般，看著自己的女兒、孫女套上內衣展示。

另外，李佾純也教導當地女童手工製作衛生棉，讓小女生不會因為生理期出血外露被歧視恥笑，才願意再回到學校接受教育，她說，「你知道嗎，這真的能夠徹底改變她們人生」。

「看看肯亞，我們還有什麼抱怨」儘管家人朋友擔心李佾純必須冒著感染和失聯的風險跨國助人，但她說「這是自我價值的再認同」。

李佾純說，今年10月在基塔萊的10天行程，她驚豔於肯亞璀璨的星空、驚悚於在戶外上廁所被成群蒼蠅襲臀、驚奇於村落毫無商業卻能生存的文化、驚嘆於婦女用一把鐮刀就能夠砍柴切菜。

曾在美國密蘇里州念MBA企管碩士，又從屏東來到台東醫院上班，但連續2年的肯亞之行讓她深深感覺，「把沙蚤從腳底夾出來，讓他有鞋穿，有衛生棉可以用，你不用是醫生就救了他，他們就在你眼前活下來！」（編輯：謝雅竹）1081213

衛福部台東醫院員工李佾純連續2年到肯亞偏鄉小鎮基塔萊（kitale），幫助當地小朋友除沙蚤，教女童手做衛生棉。村落小朋友看到外人進入，十分好奇。（李佾純提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年12月13日