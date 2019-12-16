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肥胖與營養不良雙重負擔 恐礙中低收入國家發展

最新更新：2019/12/16 12:27

（中央社巴黎15日綜合外電報導）醫學雜誌「刺胳針」（The Lancet）今天公布的報告提出警示，肥胖與營養不足恐同時大幅削減中低收入國家的發展進度，這兩種健康問題都肇因於缺乏負擔得起的健康食物。

法新社引據「刺胳針」報告指出，這種「營養不良的雙重負擔」（double burden of malnutrition，DBM）影響全球約130個被列為中低收入國家中1/3以上。

更令人憂心的是，營養不良雙重負擔問題出現在同一個家戶中的情形越來越普遍，最常見的就是體重過重的母親與營養不足導致發育遲緩的兒童居住在同一個屋簷下。

這兩種形式的營養失調，與健康問題及早逝有關，對一個國家的醫療系統和勞動生產力造成沈重負擔。

這份與世界衛生組織（WHO）合作彙編的報告指出，體重過重不能再被視為是富有國家的問題，營養不足也不再專屬於窮國。

報告指出：「雖然超過1億4900萬孩童發育遲緩，兒童時期體重過重和肥胖問題卻幾乎在各地都越來越普遍，全球成人死亡每5人中就有1人是不甚理想的飲食造成。」

報告也提出警告，人們對此無所作為導致經濟、社會和環境付出的代價，將阻礙未來幾十年個人和社會的成長發展。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1081216

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