台灣人體生物資料庫收案破12萬 助攻精準醫療

副總統陳建仁（前排左5）16日上午出席2019社團法人台灣人體生物資料庫學會年會，和中研院院長廖俊智（前排左6）及與會專家學者合影留念。中央社記者楊淑閔攝 108年12月16日

（中央社記者楊淑閔台北16日電）中研院今天宣布，101年建置的「台灣人體生物資料庫」至今年11月底收案數破12萬，目標113年收集20萬筆台灣民眾生物基因數據，找出慢性疾病原因，協助擬定治療及預防策略。

中央研究院今天召開「助攻精準醫療 台灣人體生物資料庫收案數突破12萬」記者會，並進行榮譽理事授證予中研院副院長劉扶東儀式。

記者會也宣布，由中研院生物醫學科學研究所、台灣人體生物資料庫學會主辦的「台灣人體生物資料庫學會年會暨人體生物資料庫之永續經營與ELSI治理國際研討會」今天開幕、為期2天。

中研院院長廖俊智強調，中研院建置的「台灣人體生物資料庫」，是台灣為未來生物醫學發展所建置最大規模的基礎建設，是台灣唯一具有長期回溯追蹤可能性的族群生物資料庫。

他還說，迄今已突破12萬人參與，完成10萬人全基因定型晶片實驗，提供國內外學研與產業分析應用，為國家奠定基因體研究的堅實基礎，以擬定本土常見疾病成因的分析與治療。

台灣人體生物資料庫主持人李德章進一步說明，這10萬人的全基因定型晶片實驗資料，加上詳細問卷資料，包含生活型態、變動及飲食習慣等，從中找出疾病發生關係；並在後續追蹤原本收集資料時沒罹患癌症的2萬多人裡，發現300多個癌症案例。

他強調，慢慢累計這些資料，對了解未來癌症發生機率有幫助；而且台灣人體生物資料庫的資料收集品質很好，已在國際重要期刊發表近百篇論文，穩定運作中。

十分關注此領域發展的副總統陳建仁特地出席致詞表示，精準醫療有賴生物資料庫作為後盾，台灣人體生物資料庫（Taiwan Biobank）已運行8年，在國際上逐漸占有一席之地，而持續運行需要相當多資源，如何永續經營是本次會議討論重點。

台灣人體生物資料庫學會理事長何弘能舉例，綜觀全球，能像英國人體生物資料庫（UK Biobank）願意長期投入資源來建置族群基因資料庫者不多，台灣就是少數擁有此類生醫資源國家。而英國人體生物資料庫在2012年開放相關研究計畫申請後，使用效益也從2014年起持續攀升，收入在2018年達到100萬英鎊，然而，其營運資金仍有賴政府與民間公益基金持續捐助。

陳副總統期許，要能永續經營，與「朝向臨床研究資料庫的轉型」、「與產業界的結合」、「管理模式的進化」等議題的執行有關；對國衛院未來推動「人體生物資料庫整合平台」也有極高的參考價值。（編輯：葉俐緯）1081216

中央研究院16日舉行「助攻精準醫療 台灣人體生物資料庫（Taiwan Biobank）收案數突破12萬」記者會，由副總統陳建仁（右）授證中研院副院長劉扶東（左）榮譽理事。中央社記者楊淑閔攝 108年12月16日