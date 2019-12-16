新生兒產婦死亡率攀升 衛福部建醫療網強化照護

（中央社記者張茗喧台北16日電）少子化危機持續延燒，衛生福利部統計發現，新生兒、孕產婦死亡率雙雙創下近5年新高。衛福部今天表示，將建立周產期醫療網，各縣市至少要有一家重點醫院，強化孕產婦照護。

少子化危機延燒全台，但衛福部統計卻發現，全台新生兒、孕產婦死亡率卻出現逐年攀升趨勢，去年新生兒死亡率為每千活產2.6、孕產婦死亡率為每10萬活產12.2，雙雙創下近5年新高。

衛福部近日公布最新「2019生產事故救濟報告」分析死亡原因，報告指出，去年全台共受理290件生產事故救濟申請案，其中86件由民眾提出申請、204件由機構接受委託代為申請。

報告中分析24件孕婦死亡案件，其中1件與生產無因果關係，其餘23件孕婦年齡前3名分別為31至35歲、占43.5%，其次為36到40歲占39.2%、26至30歲占8.7%；死亡主要原因前3名分別為羊水栓塞占26.1%、產前或產後大出血21.7%、肺栓塞21.7%。

新生兒死亡案件共72件，其中11件與生產無因果關係，其餘61件當中，多達42.6%在診所生產，其次是區域醫院26.2%、地區醫院19.7%、醫學中心11.5%；產婦生產年齡以26至30歲、31至35歲居冠，各占36.1%，其次為36至40歲占16.4%；新生兒死亡主要原因多達70.5%是產前胎兒窘迫，29.5%是肺高壓、肺出血、呼吸窘迫，23%是胎盤早期剝離或胎便吸入症候群、羊水胎便染色。

胎兒死亡案件共142件，其中2件不屬救濟範圍，其餘早產、足月生產案件各占50%；孕婦生產年齡以31至35歲居冠、占34.3%，26至30歲居次、占26.4%，36至40歲占25.7%；近一步統計死因前3名，以不明原因死胎占50.7%居冠，臍帶繞頸、臍帶異常或臍帶意外事故21.4%、胎盤早期剝離18.6%。

報告最後也提醒，產婦若曾有產後大出血、易出血病史或先天血液疾病，應先告知醫師，避免延遲性產後大出血，一旦產後出現血塊、分泌物、鮮紅色出血等異常症狀，務必儘速就醫。

此外，若產婦有子宮手術病史，都屬於子宮破裂高危險群，須主動告知醫師，前一胎有子宮破裂的產婦建議間隔18個月以上再懷孕，並提前至36、37週安排剖腹產。

醫事司簡任技正劉越萍今天上午接受媒體聯訪時表示，為了提升產婦照護，將和婦產科醫學會合作建構周產期醫療網，提早讓高危險妊娠的產婦能儘早到大醫院生產，減少死亡風險，未來也計劃從醫療不足的地區優先做起，每縣市至少會有一家周產期重點醫院，避免產婦為生產舟車勞頓。（編輯：管中維）1081216