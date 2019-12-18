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台北101大樓連7屆地王 109年土地現值每坪595萬

最新更新：2019/12/18 11:28
台北市地政局今天公布109年土地現值，台北101大樓蟬聯7屆地王，換算後每坪約595萬元。（中央社檔案照片）
台北市地政局今天公布109年土地現值，台北101大樓蟬聯7屆地王，換算後每坪約595萬元。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉建邦台北18日電）台北市地政局今天公布109年土地現值，台北101大樓蟬聯7屆地王，每平方公尺新台幣179萬餘元，換算後每坪約595萬元；新光摩天大樓為地后，換算每坪約576萬元。

住宅區地王仍是大安區仁愛路3段的帝寶，第9度蟬聯，公告土地現值為每平方公尺128萬9000元，換算每坪約426萬元。

地政局上午召開「109年公告土地現值及公告地價評議結果」記者會，局長張治祥說，商業區部分，台北101大樓從103年起，連7度成為地王；台北火車站附近新光摩天大樓在89年至102年，連14年為商業區地王，從103年起，位居第二。

地政局資料顯示，109年公告土地現值及公告地價經地價評議委員會評定完成，地王由台北101大樓以每平方公尺179萬9000元，換算每坪約595萬元，第7度蟬聯地王。

張治祥表示，位在站前商圈的新光摩天大樓，區域建物較為老舊，商辦供需及租金平穩，地價表現持平，土地現值為每平方公尺174萬3000元，換算每坪約576萬元，位居地后，但隨台北雙子星及西區門戶計畫，前景可期。

她指出，住宅區地王仍是大安區仁愛路3段的帝寶，第9度蟬聯，居次為信義區仁愛路4段的仁愛尚華及仁愛麗景，公告土地現值皆為每平方公尺118萬6000元，換算每坪約392萬元。

最低價土地是士林區力行段附近金山頂一帶保護區，公告土地現值每平方公尺900元，換算每坪約2975元。（編輯：李錫璋）1081218

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