83年次後役男注意 明年開放社會役研發役各2千名

內政部宣布，2020年起開放83年次以後具醫療、社服、照護及科技研發等專長役男，可申請服社會役及研發替代役。（內政部提供）

（中央社台北18日電）內政部今天宣布，明年起，開放83年次以後，具醫療、社服、照護及科技研發等專長役男，可申請服社會役及研發替代役，員額各2000人。

內政部透過新聞稿表示，日前已奉行政院核定調整明年一般替代役的實施役別及員額，將開放2000個名額，供83年次以後，具醫療、社服、照護專長的役男，申請服社會役，以協助長照所需人力。

內政部說，為培育國家高科技人才，明年也開放2000個名額，供83年次以後，具碩士以上學歷役男，於半導體，資訊、國防等22大產業，申請服研發替代役，以協助產業研發所需人力，讓優秀人才根留台灣。

內政部指出，明年替代役實施總員額預估為1萬6500人，其中含82年次以前出生役男3500人，及83年次以後出生役男1萬3000人。役別有研發、警察、消防、社會及公共行政等，其中公共行政役包括外交、體育、文化服務（含電競、圍棋、文化獎項）及原住民族部落役。

內政部表示，為讓役男有多元服役選擇，相關替代役甄選作業，研發替代役部分，規劃於今年12月20日受理申請；一般替代役部分，規劃於明年1月7日受理申請。報名及申請作業程序，可至役政署網站（http://www.nca.gov.tw）查詢。

內政部強調，替代役制度必須優先滿足國防需求，在不影響兵員補充原則下，配合政府施政重點，適時調整實施役別及員額，讓役男在役期中運用專長，順利銜接生涯規劃。（編輯：趙蔚蘭）1081218