台大醫院首開變革 縮減開刀讓醫護返鄉投票

（中央社記者陳偉婷台北18日電）總統大選投票日近，不少基層醫護也想返鄉投票。台大醫院首度變革，明年1月11日投票日，開刀房、麻醉科醫護人力比照國定假日，僅留急診和部分門診刀。

2020年第15任總統、副總統與第10屆立法委員選舉投票日為1月11、週六，台大醫院以往投票日的值班人力都比照週六，開刀房和麻醉科業務比週一到週五些微限縮，但開刀數量仍不少，可能影響到需要值班的基層醫護投票權益。

台大醫院發言人王亭貴下午接受中央社記者訪問表示，開刀房和麻醉科基層醫護有反映，希望返鄉投票，醫院決定從善如流，將投票日比照國定假日及週日的標準，僅保留急診和部分門診刀。

台大醫院公共事務室主任趙于萱則表示，開刀房在週一到週五都是一般上班日，週六則是兒醫和西址院區開刀房都停，僅東址院區有開刀，開刀房台數比起一般日是稍微減少。以往投票日都是週六，就是比照週六的處理方式。

但是，趙于萱說，今年手術室管理委員會做了開刀房和麻醉科基層醫護返鄉投票的意願調查，結果發現，大多數的醫護都希望能返鄉投票，因此台大醫院首度決定將投票日視為國定假日和週日標準，僅留急診和部分門診刀，讓多數醫護都能返鄉。（編輯：方沛清）1081218