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國保遺屬年金給付追溯 7萬人可能可領卻沒領

最新更新：2019/12/18 17:00

（中央社記者陳偉婷台北18日電）國保遺屬年金給付追溯已修法放寬，統計發現，可能符合遺屬年金追溯補發者約7.3萬人，但截至今年11月，僅補發3328人，約7萬人的權益「睡著了」，每個月損失至少新台幣3000元。

國民年金法第18條之1日前經總統令公布修正，105年2月29日以前死亡被保險人的遺屬且未於符合請領條件的當月提出申請者，都可追溯領取申請前5年內的遺屬年金，保障遺屬生存權、財產權。

舉例來說，國保年金被保險人在民國100年死亡，但遺屬在106年才來申請遺屬年金。依法可補發101年至105年的遺屬年金。

衛生福利部社會保險司長商東福今天在記者會表示，經勞保局統計，可能符合遺屬年金追溯補發資格者約有5萬2000餘件（遺屬約7.3萬餘人）。但截至108年11月止，勞保局補發遺屬年金計2181件，補發遺屬3328人，補發金額超過1億2611萬元。

商東福說，意即有許多可能符合請領資格者，不清楚自身權益，或認為金額少而沒有申請，或是政府宣導仍有待努力，可能有多達7萬人沒有領到應有的保障。

遺屬年金的給付條件比較複雜，商東福說，遺屬若符合資格，每一遺屬往前回溯至少每月可領到3000元。曾有單一遺屬申請補發達21萬元，單一申請案補發金額最高達31萬元（共3名遺屬申請）。

商東福提醒，遺屬年金補發沒有申請期限，仍在世且符合資格的遺屬，可盡早向勞保局提出申請，經審查符合資格，勞保局將追溯補發自當初提出申請日前5年可領取的給付。（編輯：管中維）1081218

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