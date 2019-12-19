食藥署稽查揪逾期食品 多家五星級飯店上榜

食藥署今年稽查全台58家國際觀光旅館、五星級旅館內的餐飲業，在多家知名飯店查獲逾期食品，像是圓山飯店（左起）、晶華酒店、國賓飯店等均上榜。（左圖及中間為中央社檔案照片、右圖取自facebook.com/ambhotel.tw）

（中央社記者張茗喧台北19日電）食藥署今年稽查全台58家國際觀光旅館、五星級旅館內的餐飲業，在多家知名飯店查獲逾期食品，像是圓山飯店、國賓飯店、晶華酒店等均上榜，遭開罰6萬至30萬元不等的罰鍰。

考量國際觀光旅館、五星級旅館是許多國內外旅客首選，衛生福利部食品藥物管理署今年4到7月針對全台58家國際觀光旅館、五星級旅館進行稽查，稽查項目包括旅館內餐飲業是否符合食品安全管制系統準則（HACCP）、食品良好衛生規範準則（GHP）等相關規定，並抽驗116件產品，結果發現12間飯店違規。

根據稽查結果，共有2家食品不符規定，包括台北君品大酒店的豆干絲檢出過氧化氫陽性、台東日暉國際渡假村麵條檢出防腐劑苯甲酸，其供應商分別遭開罰新台幣3萬元。

另有多家知名飯店被查獲逾期食品，包括台北市的國賓大飯店、晶華酒店、圓山大飯店，桃園市的南方莊園渡假飯店、尊爵天際大飯店，新竹市的國賓大飯店、南投縣的日月行館，遭開罰6萬至30萬元不等的罰鍰。

衛福部食藥署北區管理中心科長周珮如表示，逾期食品以乾貨居多，正因可以久放，反而容易被忽略，被查獲的逾期食材包括麵條、紅椒粉、紫菜、五香粉，也有冷凍的酒釀湯圓等，逾期短至幾天、長至半年。

此外，北投麗禧溫泉酒店用於浸泡肉品的蘇打粉不符規定，遭罰24萬元；桃園市尊爵大飯店、南投縣日月行館則因HACCP複查不合格，分別挨罰6萬、12萬元；屏東縣的東方渡假酒店則因未設置專門職業人員，遭罰3萬元。

周珮如表示，食藥署去年5月根據「食品安全衛生管理法」頒布「食品安全管制系統準則」（HACCP），要求一定規模的食品業者須成立食安管制小組，接受專業訓練後執行食安監測計畫。

周珮如呼籲，飯店業者應定期檢視食材、調味料、乾貨是否過期，並嚴格控管上游食材供應商的食材是否符合規定，凡是今年違規者，明年都將列為加強管理對象、優先稽查。（編輯：葉俐緯）1081219