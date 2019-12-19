溪頭救人護理師身分曝光 紫衣天使：本分職責

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）李男在溪頭爬山突然倒地失去呼吸意識，當時一名穿紫色上衣女子立刻急救，黃金時間救回一命，女子被稱「紫衣天使」。女子護理師身分今天曝光，她低調說，救人是本分與職責。

年約50歲李姓男子與妻子11月23日到溪頭爬山卻突然昏倒，當場失去意識與呼吸，臉色也因為缺氧變黑，一名穿紫色上衣的女子路過見狀，動作熟練又標準地為李男實施心肺復甦術（CPR），經一連串後續急救及醫治，李男逃出鬼門關，讓他好想感謝這名「紫衣天使」救命恩人。

李男恢復健康且腦部沒有產生後遺症，12月16日從童綜合醫院出院，童綜合醫院副院長吳肇鑫透過臉書幫李男尋找恩人；這名「紫衣天使」身分今天曝光，原來她是衛生福利部南投醫院吳姓護理師，低調的她起初面對親友詢問還不願承認，經同事鼓勵才說出當天情況。

吳姓護理師表示，當天與丈夫到溪頭爬山，看到民眾圍觀得知有人突然倒下，直覺就是衝去急救，並請人準備自動體外心臟電擊去顫器（AED），患者上救護車前恢復心跳與呼吸，雖然當時李男妻子欲留下聯絡方式以便日後致謝，但她認為救人是醫療人員本分與職責而婉拒，如今得知患者康復出院，也祝福李男平安健康。

南投醫院副院長洪世昌表示，當病人出現突發性心臟驟停狀況，旁人立即急救、消防救護員執行緊急醫療服務系統，緊接著接手醫院的醫療處置，每個環節都相當重要，這次成功串聯，順利救回寶貴生命。

南投醫院院長洪弘昌說，平時要求院內所有人員參與急救教育訓練，很開心醫院護理師發揮所學急救技巧，這也證明院方平時訓練紮實；另外，呼籲民眾遇危急病患應積極伸出援手，平常也應多學習訓練。（編輯：卞金峰）1081219