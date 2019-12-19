台灣疫苗覆蓋率領先亞洲 醫分析2大關鍵因素

（中央社記者張茗喧台北19日電）台灣不論流感、麻疹等多種疫苗覆蓋率，在亞洲都位居領先地位。醫師表示，台灣醫護人員相當重視幼兒疫苗催種，專家也大力宣導疫苗安全性，是高疫苗覆蓋率的2大重要因素。

台灣疫苗推動協會邀集100多名醫護、公衛相關人員票選出2019年10大疫苗新聞，今天舉辦記者會公布票選結果。

根據票選結果，共有2則新聞並列第一名，分別是「公費流感疫苗全面施打四價」、「拒打疫苗導致全球麻疹大流行」，點出2019年疫苗新聞2大重點就是流感及麻疹。

第3至10名依序為世界衛生組織（WHO）延遲公布流感疫苗選株、公費流感疫苗分批接種（與供貨量議題）、台灣麻疹病例境外移入、流感疫苗全球生產及供貨時程延後、醫護人員與其他高風險人員需要考慮追加麻疹疫苗、腸病毒疫苗有望明年問世、台灣麻疹病患的症狀與檢驗常常無典型表現、高傳染性百日咳病例數近年新高。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，流感疫苗今年全面升級成四價，加上供貨延遲，相關消息曝光後，讓民眾對於流感預防更有概念；他強調，台灣的流感疫苗政策領先全球，全台多達26%可以接種流感疫苗，今年從三價升級成四價疫苗，對於全民保障更全面。

疾管署副署長羅一鈞表示，流感疫苗今年升級到四價，減少民眾疫苗猜錯的疑慮減少，校園接種率從70%增至75%、幼兒大增80%、老人增加30%，上週也出現搶打疫苗的狀況，但這幾天將陸續鋪貨59.5萬劑，明年1月3日前會將剩餘300萬劑出貨完畢，應該不會有出貨或打不到的狀況。

至於麻疹，近年不論日本、歐美國家都出現麻疹大流行，由於許多民眾認為麻疹疫苗和自閉症有關，或對疫苗有疑慮而拒打，實際上麻疹疫苗和自閉症完全沒有關係。

李秉穎說，台灣麻疹疫苗接種率高達96至97%，正因如此，即便各國都在大流行，台灣也只有空服員、航空公司員工染病等小規模疫情，台灣因多年沒有麻疹疫情流行，因此疫苗族群陽性率也下降，建議經常可能接觸患者的高風險族群補接種一劑麻疹疫苗。

他表示，台灣的疫苗覆蓋率領先亞洲，讓許多國家相當羨慕，能有這樣的成果主要歸功2大因素，其一是衛生局所的衛生人員努力，持續加強對幼兒的催種；其二是新聞媒體正面報導，由於歐美國家強調自由風氣，任由民眾質疑疫苗安全性，愈來愈多人因此拒打疫苗，但台灣每當出現類似狀況，專家都會持續宣導疫苗安全性知識，讓父母放心接種。

不過，由於還有很多新的疫苗沒有納入公費項目，財政可能是政府將面臨的一大挑戰，例如明年可能上市的腸病毒71型疫苗，目前仍無相關政府預算可支應，呼籲財政單位重視疫苗對民眾的健康。（編輯：張芷瑄）1081219