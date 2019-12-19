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2018年國人總薪資中位數49萬 年增3.52%近6年最高

最新更新：2019/12/19 19:09
主計總處19日公布，2018年「工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數」為新台幣49萬元，平均每月約4.1萬元，年增率3.52%，是近6年來最高。（中央社檔案照片）
主計總處19日公布，2018年「工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數」為新台幣49萬元，平均每月約4.1萬元，年增率3.52%，是近6年來最高。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北19日電）行政院主計總處今天公布，2018年「工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數」為新台幣49萬元，平均每月約4.1萬元，年增率3.52%，是近6年來最高。

每年年底，行政院主計總處都會公布前一年的「工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數」統計調查。

今天下午發布2018年的調查結果顯示，包含經常性與非經常性薪資在內的全年總薪資中位數為新台幣49萬元，換算每月平均約為4.1萬元。若與2017年相比，年增率達3.52%，是近6年來的新高。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨說明，2018年的年增率創6年來的新高，主要的原因有3個，首先，去年企業加薪的情形普遍，根據調查，加薪的幅度都有到達2%上下；其次，2018年調漲基本工資，部分薪資低於基本工資的受雇勞工因此受惠；最後，由於2017年大環境不錯，因此企業給的年終獎金也比較優渥，但2017年的年終獎金是在2018年年初發放，因此也被計入2018年的統計之中。

進一步針對性別分析，資料顯示，2018年時女性受僱員工全年總薪資中位數為45.6萬元，男性為52.1萬元。潘寧馨表示，雖然男女之間仍有落差，但是差距逐漸縮小，女性的年增率也普遍優於男性。

至於年齡差異，主計總處的資料顯示，各年齡層以40至49歲者的中位數達56.5萬元最高，其次為50至65歲者的中位數53.0萬元。至於未滿25歲以及65歲以上者，因為較多從事部分工時、在學打工、初入職場或二度就業者，因此中位數都低於40.0萬元，分別是33.7萬元及39.8萬元。

若從產業別著眼可以發現，電力及燃氣供應業受僱員工的中位數為115.6萬元，金融及保險業中位數為93.8萬元，潘寧馨說明，電力及燃氣供應業主要是國營事業，而金融保險業的產業特性本來就比較常加薪、發放獎金。（編輯：楊凱翔）1081219

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