過年前全台急缺2.7萬袋血 台北O型血快見底

台灣血液基金會20日舉辦109年捐血月記者會，指出截至農曆年前全台急缺2.7萬袋血，其中以台北地區最缺，O型血僅剩3.4天庫存，呼籲民眾挽袖捐熱血。中央社記者張茗喧攝 108年12月20日

（中央社記者張茗喧台北20日電）農曆春節近，全台用血量大增，但庫存量卻拉警報。血液基金會今天表示，截至農曆年前全台急缺2.7萬袋血，其中以台北地區最缺，O型血僅剩3.4天庫存，呼籲民眾挽袖捐熱血。

台灣血液基金會今天舉辦109年捐血月記者會，血基會執行長魏昇堂表示，由於農曆春節是傳統重要節日，民眾忙著返鄉、過年，很少人會想去捐血，但偏偏農曆年前用血量大增，因此血基會在每年過年前1個月都會舉辦「捐血月」活動，呼籲民眾挽袖捐熱血。

魏昇堂指出，過年前用血量大增有幾大原因，最主要是過年前天氣較冷，民眾身體狀況層出不窮，醫療院所的血液使用量平均比平時多1成，像是上週氣溫驟降，心血管疾病患者也明顯增加；此外，許多人也會趕在過年前動手術，以便回家過年。

不過，過年前不僅學校放寒假，民眾大多忙著大掃除、返鄉，又正好是流感的季節，捐血量也會大幅減少。

根據血基會統計，全台血液庫存僅剩4.9天，不足7天安全庫存，加上農曆年用血考量，希望提高到9天庫存量較保險，目前仍缺2萬7000袋血液。

綜觀全台血液庫存狀況，以台北缺血狀況最嚴重，O型血僅剩3.4天庫存量最缺，其次是AB型3.6天、A型4.2天、B型4.8天；第2嚴重的是台中地區，O型血僅剩3.1天、A型5.3天、AB型5.6天、B型6.9天。

新竹地區同樣是O型血最缺、僅剩4.9天，其次是B型5.3天、A型和AB型均剩7天；台南地區AB型剩4.9天、A型5天、O型5.6天、B型8.4天；高雄地區O型4.2天、AB型4.4天、A型6.8天、B型6.6天。（編輯：張雅淨）1081220

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