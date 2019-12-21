女性婚育後勞參率降低 學者：廣設公托為治本之道

（中央社記者潘姿羽台北21日電）時代改變，愈來愈多女性在職場寫下亮眼成績，但傳統性別分工造成女性婚育後，勞參率明顯下降的情況，至今仍時有所聞；學者認為，增加照顧假並非治本之道，廣設公托才能真正解決少子化、並提升婦女勞參率。

據主計總處最新發布的人力運用調查，隨著女性教育程度提升、自主意識抬頭，女性勞動參與率逐年攀升，2019年來到51.27%，不過進一步檢視女性不同階段的勞參率變化，可以發現，經歷「結婚」、「生子」二階段，勞參率都會往下掉。

調查顯示，2019年女性平均勞參率為51.27%，值得注意的是，未婚女性勞參率達63.68%，有配偶或同居的女性則為49.08%，差距甚大；而15至49歲、有未滿6歲子女的育齡有偶婦女勞參率，也低於無子女、以及子女均在6歲以上者。

主計總處官員表示，隨著女性教育程度提升，女性勞參率趨勢持續往上走，但經歷「結婚」、「生子」這兩道人生關卡，勞參率會有明顯走跌的現象，對照婦女未投入勞動市場的原因，以做家事、照顧家人為主，推測與傳統社會對於兩性的角色分工還是有關係。

有民間團體建議，應該修法讓勞工享有 「有薪家庭照顧假」，讓家長能夠兼顧照顧孩子的需求；今年10月，也有民眾於公共政策網路參與平台提點子「為鼓勵多生兒育女，改善國家少子化情形，建議依孩子數量提高家庭照顧假天數」。

文化大學法律系教授邱駿彥認為，增加照顧假別、天數治標不治本，如果過度將責任加諸於企業，增加雇主成本及負擔，不只深化勞資對立，也因為家務、照顧小孩的責任主要落在女性勞工身上，若女性勞工常因家裡狀況請假，久而久之，雇主可能不願意僱用女性員工，反而不利女性勞參率。

邱駿彥直言，日本雖然比台灣還要早面臨少子化、低生育率問題，但在政府大力推動各項措施之下，走勢趨於緩和；他強調，台灣政府應將此視為攸關未來20年國家發展的議題，如果婦女持續背負較重的家庭責任、小孩愈生愈少，未來年輕人稅金、家庭照顧壓力都會更大，勢必影響國家競爭力。

然而，國內公托數量不足，家長擠破頭也不見得搶的到，邱駿彥表示，政府必須解決最基本的問題，廣設公托，讓家長無後顧之憂，女性才敢放心地去工作、生小孩。

他以自身經驗為例，二、三十年前赴日本留學時，對當地托育政策感受非常深刻，孩子自己帶了半年後，就送到公辦保育所（公托），收費是看家庭收入高低，收入高者、繳比較多錢，收入低甚至不用繳錢；雖然公辦保育所有條件限制，整個育兒環境比起台灣好很多。

邱駿彥也分享，日本留學生同學的老婆懷孕，向神戶市政府登記後，每天有牛奶送到家，還發放生育補助，顯見日本中央、地方對於鼓勵生育都很有共識，這是台灣政府應該效法之處；如果政府意識到低生育率是個問題、想要促進婦女勞參率，就必須提高規格、用更多資源來對待，才能獲得成效。

1111人力銀行職涯發展中心總經理李大華則說，除了政府制度，企業若能提供好的福利、薪資、工作環境，就容易留才、攬才，公司體質健全後，也能進一步提升競爭力。

李大華表示，他看過不少幸福企業，公司設有育嬰中心，或是延長產假、提供生育獎勵金，這些都能提升員工向心力、提高穩定性，人員比較不會來來去去，長遠來看，對於公司發展絕對有正向幫助。（編輯：張均懋）1081221