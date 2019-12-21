你我身邊可能也有金智英 台灣女性扛家務仍是主流

（中央社記者潘姿羽台北21日電）韓國電影「82年生的金智英」正在院線熱映，內容凸顯出女性受到的社會壓力，引起許多共鳴；儘管台灣與韓國的國情有落差，據主計總處調查，在台灣，料理家務、照顧家人等責任主要還是落在女性身上。

「82年生的金智英」以平淡、日常的敘事手法，揭露韓國根深蒂固性別不平等的社會現實，女主角金智英家庭還不錯，求學、就業也算順利，又嫁給體貼的老公，幾乎已經符合不少人對「幸福」的定義。

儘管如此，金智英仍不時覺得自己「被困住了」，因為她放棄在職場的發展、工作所能獲得的成就感，順應社會期待，回到家庭擔起「相夫教子」的責任，卻愈來愈不快樂。

即便台灣性別平等的意識相對進步，這部電影在台灣仍引起廣大迴響，不少網友表示「從頭哭到尾」，有些人感慨「女性一旦走入婚姻、生兒育女，一切就不同了」，也有人坦言「身邊曾遇到類似狀況」。

主計總處發布調查指出，女性不願就業原因，以「做家事」占45.93%為主，「照顧負擔」占了19.09%，二者合計占比達6成5，而「家庭經濟尚可，不需外出工作」僅13.97%，並非主要原因。調查顯示，家裡的事情，女性還是付出較多。108年12月21日 中央社製表

主計總處近期發布的調查指出，今年5月，明明處在主要工作年齡25至64歲，卻沒有工作、也沒有找工作，因而成為「非勞動力」的人數達328.8萬人；這些人當中，無就業意願者有308.8萬人，其中女性占73.06%，男性占26.94%。

觀察女性不願就業原因，以「做家事」占45.93%為主，「照顧負擔（需要照顧未滿12歲子女、滿65歲年長家屬、失能家屬）」也占了19.09%，二者合計占比達6成5，而「家庭經濟尚可，不需外出工作」僅13.97%，並非主要原因。

對照男性情況，以「年紀較大（含退休）」為主要原因，占比達50.27%，但因「做家事」、「照顧負擔」而不願就業分別僅占1.63%、4.44%，和女性相比，差距相當懸殊。

主計總處坦言，這樣的差異其實很清楚反映出家庭當中，男女性別扮演的角色不同，家裡的事情，女性還是付出較多。

「主要還是受傳統家庭分工模式影響」，yes123求職網發言人楊宗斌也說，長久以來，料理家務、照顧家中老小的責任，多半還是落在女性身上，因此不少女性留在家中，未能成為勞動力；另一方面，女性即便踏入職場，相對男性仍背負較多照顧家庭的壓力。

楊宗斌引用今年5月進行的職場媽咪調查，他指出，有小孩後，近9成職場媽媽「每天都有」焦慮感，在可複選狀況下，職場焦慮感主要來源依序為「無法配合加班、應酬、出差」、「長期低薪或未調薪，怕影響分擔家計的能力」、「為了家裡事情請假，造成同事工作量增加」，以及「職涯規劃因小孩狀況而受限」等，多與家庭因素有關。

楊宗斌表示，男女職場焦慮感來源不同，男性較擔心中年失業，女性主要來自於照顧家庭的壓力；另一方面，男性也可能因為與社會印象不符，比較不敢請育嬰假。（編輯：張均懋）1081221