新生兒吃米粥當主食 兒科醫學會怒發文駁謠言

（中央社記者張茗喧台北21日電）近日一名自稱「紫林齋主」網紅在網路上發文，鼓吹新生兒應以米粥作主食。兒科醫學會昨晚怒發聲明，強調米粥不僅不營養、剛出生的寶寶也無法消化吸收，重申母乳才是最佳主食。

近日網路上一名自稱「紫林齋主」的網紅發文鼓吹新生兒應以米粥作為主食，引爆兒科醫師怒火，台灣兒科醫學會昨天發出「新生兒不應以米粥為主食」聲明，擔心真的有父母誤信謠言，影響寶寶健康。

台灣兒科醫學會副秘書長、馬偕紀念醫院新生兒科主治醫師彭純芝今天接受中央社記者訪問時說，網路上充斥許多錯誤資訊，許多父母不知不覺就被錯誤知識洗腦，將錯的當成對的，令兒科醫師傷透腦筋。

彭純芝說，過去就曾有一名新手媽媽堅持要以健康食品作為寶寶主食，經醫護人員不斷勸說才導正觀念，如今又有無牌中醫師鼓吹以米粥作為新生兒主食，消息一出讓兒科醫師憤怒不已。

彭純芝解釋，剛出生的新生兒正需要各種營養，因此對寶寶而言，母乳是最佳的食物，其成分會隨著寶寶的成長而調整，除非不適合哺育母乳或有特殊需要時，才可用嬰兒配方奶餵哺嬰兒。

更重要的是，純米粥不僅營養成分不足，新生兒的腸胃道也還沒發育成熟，根本無法消化米粥，至少要4到6個月以後才能產生能消化澱粉的酵素，在此之前都不建議添加任何副食品，也不應以米粥等其他食物取代母乳或配方奶作為主食。

直到寶寶4到6個月大時，腸胃道漸漸成熟，可以藉由均衡的副食品補充，使寶寶獲得成長所需養分，建議從單一食物嘗試起，例如果汁、果泥、米麥粉做成的麥糊等，寶寶適應後再嘗試以肉湯煮粥，慢慢添加菜泥。

很多父母認為只要將米粉、麥粉加在母奶裡就是副食品，並且像過去一樣用奶瓶餵食寶寶，這樣的作法並不正確。彭純芝建議，將副食品放在小碗中，以湯匙餵食寶寶，對於寶寶口腔發展更有助益。（編輯：葉俐緯）1081221