冬至補氣 吃當歸生薑羊肉湯按摩太溪穴最好

（中央社記者陳偉婷台北22日電）今天是冬至，中醫師彭溫雅說，冬至時陰氣最重且即將升陽，可吃一些溫補食品，吃湯圓有糯米可補氣，最推薦喝當歸生薑羊肉湯，簡單好煮，晚餐吃效果最好。

開業中醫師彭溫雅上午接受中央社記者採訪表示，以中醫觀點，冬至一陽升，這一天是陰氣最重，陰即要生陽的節氣，可特別吃一點溫熱、溫補的東西，幫助提升陽氣，讓升陽的力道增強。冬至要吃湯圓，也是同樣的道理，因湯圓的糯米就可補脾胃的氣、也有助補陽。

彭溫雅說，今天白天天氣沒有這麼冷，但冬至時白天很短、晚上很早就開始，晚上陰氣最重，推薦晚餐可吃羊肉補一下；白天還沒這麼冷時，就不建議吃太補，可簡單利用一些辛香料，如蔥薑蒜等溫熱身體，或喝肉桂茶、桂圓紅棗茶。

吃羊肉也有很多訣竅，彭溫雅推薦可自煮當歸生薑羊肉湯。煮法相當簡單，先將一片當歸撕小碎片泡在50c.c.米酒頭中泡20分鐘左右；生薑先下鍋乾煎至香氣散發、激發薑黃素，再加入少許麻油及羊肉拌炒，後續加水、加入泡了當歸的米酒頭後煮滾，再加入一些枸杞跟紅棗即可。

值得注意的是，彭溫雅說，鹽會抑制中藥材的藥性，中醫煮食補藥膳不會加鹽，以免影響溫補效果。如果一定要吃鹹味，建議可煮好麵線，再將湯倒入，就有些許麵線的鹹味又不影響藥性。羊肉的選擇也有整塊帶皮的羊肉最好。

很多人冬天容易手腳冰冷，彭溫雅說，冬天注重補腎，身體比較不好的人要特別注意腳底的保暖。可用手按太溪穴，這是腎經的原穴、腎氣的起源，位置在阿基里斯腱的內踝凹陷處。如果太溪穴摸起來冰冰涼涼，晚上記得泡腳，水泡到小腿肚，也可按摩太溪穴。

彭溫雅表示，尤其是腎虛、腳跟常覺得痛、早上起床覺得腳麻者都特別需要太溪穴的保養；但如果有嚴重靜脈曲張、太溪穴周圍有許多青筋暴露者，就不宜再泡腳，以免靜脈曲張更盛，宜多運動、抬腳，幫助血液循環。

中醫觀點中，冬天養生之道在於「藏」。彭溫雅說，最適合冬天的運動是快走、慢跑等全身性的運動，除了發汗時全身很舒爽外，也可刺激腳底的湧泉穴，這裡也是腎經的起點，有助保暖。

彭溫雅說，應將中醫理論和觀點落實在每日生活中，以食補取代藥補。如現在冬日日短夜長，可早點睡、晚點起，睡的時間久一些，對身體也有很多好處。（編輯：張雅淨）1081222