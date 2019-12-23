緬甸鴨掌男孩想單手寫字 台灣醫師幫忙圓夢

緬甸男孩張子墨（左）患有先天性手掌五指骨並連的疾病，在台灣完成2階段的手指分割手術，雙手已有基本抓握功能，經復健後已能單手寫下自己的名字。中央社記者陳偉婷攝 108年12月23日

（中央社記者陳偉婷台北23日電）今年15歲的緬甸男孩張子墨出生時雙手5指並連，不管是吃飯、拿筆寫字都得雙手並用「夾」住湯匙或筆，雖然生活不便，卻樂觀以對。新光醫院資助他來台手術，圓單手寫字夢想。

用單手寫字、拿東西，對多數人來說都是輕鬆自然的事情，但出生在緬甸果敢地區的張子墨，他患有先天性手掌五指骨並連的疾病，手就像鴨掌一樣，不論做什麼事情，都必須兩手合作，用「夾」的方式完成，生活相當不便。

因緬甸醫療落後，當地根本沒有醫療院所可以就醫，加上張子墨家境貧困，父母看到孩子的狀況，也只能聽天由命。2017年果敢地區又發生動盪，父母無力照顧，只能將張子墨和其他流離失所的孩童送到仰光一所尼姑庵安置。

今年4月，有骨科專長的新光醫院院長侯勝茂帶醫療團到緬甸仰光，看到張子墨的狀況，除了感到不捨，也被張子墨不被身體缺陷限制的勇敢所感動，決定回台後組建跨專科醫療團，並資助張子墨來台就醫的費用，希望幫他圓單手拿筆寫字跟畫畫的夢想。

為張子墨主刀的新光醫院整形外科主任林育賢今天在記者會表示，人類和其他哺乳類動物不同的地方是手指可以抓握東西，可以利用2到3根手指夾、拿、抓、握完成很多精細動作。一般在母體孕程第6週時，就可以看到胎兒手指分離的狀況。

林育賢說，先天性手掌五指骨並連的發生率在國際約2000分之一至3000分之一，但因台灣產檢發達，如果胎兒不幸手指發育不全，家長可能會選擇引產，在台灣極少看到像張子墨這樣嚴重的病例。

張子墨手指分離手術難度相當高，林育賢解釋，一般分離手指的手術會在2歲前完成，如果太晚做，手指關節發育不良。張子墨今年已15歲，開刀前除了手指並連，大拇指和其他手指的長度近似，且每根手指的遠端關節幾乎相黏，導致分割困難。

醫療團隊先進行第一階段手術，將張子墨雙手的大拇指和手掌分開，第二階段再將中指和無名指分開，原先的「鴨掌」狀成功分割成3指狀，具備完整抓握功能。

張子墨接受中央社記者採訪時表示，很開心來台灣動手術，以往在緬甸學習時，因只能用雙手同時夾住筆寫字，除了很不方便，速度也很慢，還因為動作「奇特」，也會被其他同學笑，手術後就沒有這樣的問題。

新光醫院副院長洪子仁表示，新光醫院積極配合政府新南向政策，推動一國一中心任務，以緬甸為主要國家。此次台緬鴨掌手醫衛計畫，不僅幫助張子墨，也提升台灣醫療國際能見度和形象，展現台灣的醫療實力。

洪子仁說，緬甸的貧富差距大，窮人沒有太多醫療資源，富人則多選擇到泰國、新加坡就醫，但台灣醫療品質傲視國際，希望將台灣品牌推到緬甸，既幫助窮人，也引導富人到台灣就醫，形成夥伴關係，而不單單只是助人的單向運作。（編輯：張雅淨）1081223

今年15歲的緬甸男孩張子墨患有先天性手掌五指骨並連的疾病，手就像鴨掌一樣，不論做什麼事情，都必須兩手合作，生活相當不便。新光醫院資助他來台手術，圓單手寫字夢想。（新光醫院提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年12月23日