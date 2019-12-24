桃捷綠線延伸案獲國發會支持 預計118年通車

桃園市政府捷運工程局24日表示，國家發展委員會開會審查同意支持桃園捷運綠線G01站延伸至中壢火車站的可行性研究，並正式同意支持可行性研究案，全案預計民國118年底通車。（桃園市政府提供）

（中央社記者邱俊欽桃園24日電）桃園市政府捷運工程局表示，國家發展委員會今天開會審查桃園捷運綠線G01站延伸至中壢火車站的可行性研究，並同意支持可行性研究案，預計民國118年底通車。

桃園市政府捷運工程局長陳文德表示，國家發展委員會開會審查「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫」的可行性研究，已在會中同意支持計畫的可行性研究案。

陳文德說，將儘速修正內容送交行政院核定，並積極辦理綜合規劃相關作業，2年完成綜合規劃核定，預計通車時間為118年底。

捷運工程局表示，綠線延伸中壢計畫全長約7.2公里，設置5個車站，路線起點在八德區捷運綠線G01站，沿途行經「建德路至崁頂路」的新闢道路、中壢區中山東路、環中東路、龍岡路及健行路，最後銜接捷運機場線，計畫總經費約新台幣328.04億元，計畫經費逐年列入前瞻基礎建設預算。

捷運工程局說，捷運綠線屬中運量系統，預計從八德到中壢搭乘捷運時間約為13分鐘，未來將逐步整合捷運綠線主線、綠線延伸中壢段以及機場捷運線的機電系統，讓路網相互銜接，機場捷運將與綠線延伸中壢段在GE05站銜接轉乘，形成桃園境內的環狀路網。（編輯：李錫璋）1081224