檢出非洲豬瘟病毒核酸 禁止越南豬肉罐頭輸入

非洲豬瘟中央災害應變中心公布，9日從市售「越南豬肝醬罐頭」驗出非洲豬瘟病毒核酸，雖無傳播力，建議別吃，17日起並已禁止越南豬品罐頭輸入，月底完成下架。（農委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 108年12月25日

（中央社記者楊淑閔台北25日電）非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，日前在市售「越南豬肝醬罐頭」驗出非洲豬瘟病毒核酸，已無傳播力，為了民眾安心將於月底前完成下架，建議民眾別吃，目前越南豬品罐頭已禁止輸入。

「非洲豬瘟中央災害應變中心第15次會議」會後記者會，今天近午召開，做出以上宣布。

農委會防檢局副局長杜文珍表示，罐頭製成高溫高壓，此例應該是食材來源管控不確實所致。非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官黃金城說明，就是可能類似中國將感染非洲豬瘟病死或還沒死的豬隻屠宰做成罐頭，由於檢驗是判讀基因序列，所以熟製品也能驗出。

應變中心指揮官陳吉仲強調，這跟違反食安法規沒有關係，也沒有違反動物傳染病防治條例，也不會對業者開罰，考量消費者因此存有疑慮而下架。衛福部食藥署食品組組長蔡淑貞表示，建議民眾不要吃。

越南豬肝醬罐頭通路在東南亞食品商店，9日被驗出非洲豬瘟病毒核酸後，地方政府執行回收下架，到18日已先回收529罐，預計12月底完成下架，並禁止越南相關豬肉製品的罐頭進口。

黃金城說明，這次是應變中心請中央畜產會從北到南清查廠商，檢驗可能輸入疫區國家的產品，包含泡麵調理包都檢驗，才發現問題越南豬肝醬罐頭，僅此一例，其他疫區國家都沒有輸入。

另外，應變中心統計，2018年10月到2019年12月24日，邊境檢查驗出非洲豬瘟陽性樣本數累計212件，其中中國164件、越南48件，檢出比例仍高。

黃金城分析，越南這3個月檢出率約50%，即每2件就有1件有非洲豬瘟病毒，中國這幾個月都約十幾趴以上，換言之，越南疫情上升到最高點，中國則還沒看到下降趨勢。（編輯：葉俐緯）1081225