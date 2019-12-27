研究：間歇性斷食法助減重和長壽 但讓人易怒無法專心

新英格蘭醫學期刊一項檢視過去動物和人類研究的報告顯示，間歇性斷食可以降低血壓、有助減重和延長壽命。但專家也指出，這種飲食法的缺點是一般人在於飢餓感作祟下，難以持久。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社紐約26日綜合外電報導）美國一項研究顯示，一天16到18個小時不進食的間歇性斷食，可能是治療多種健康狀況的關鍵。但專家也指出，這種飲食法的缺點是一般人在於飢餓感作祟下，難以持久。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）一項檢視過去動物和人類研究的報告顯示，間歇性斷食可以降低血壓、有助減重和延長壽命。

研究作者之一、約翰霍普金斯大學神經科學教授邁特森（Mark Mattson）提出兩種間歇性斷食法：一種是一天內在6至8小時之間進食，然後持續斷食16至18小時；另一種是一週內兩天斷食，斷食日的熱量攝取不超過500大卡。

這項研究報告表示，多數的美國人往往是一天三餐，再加上點心。因此醫師通常不會建議採取這種飲食法作為改善健康問題的處方。

由於這項研究仍相當新，報告建議醫師監控病人的間歇性斷食情況，採取漸進方式提高時間和頻率，在過渡期慢慢引導病人。

●間歇性斷食法運作方式

過去在囓齒類動物和過重成年人的間歇性斷食研究顯示，可以在各方面改善健康問題，但目前還不能確定是不是因為體重減輕的緣故。

邁特森表示，在斷食和進食之間交替可以改善細胞的健康，很有可能是因為觸發了代謝路徑轉換（metabolic switching）。在轉換過程中，細胞消耗完儲存的燃料，將脂肪轉換成能量。

●間歇性斷食法益處

間歇性斷食在飲食有效性方面有所發現，部分在動物和人類的研究顯示，與延年益壽，促進心臟健康，改善認知有關聯。

間歇性斷食也被認為有助於改善胰島素阻抗，穩定體內血糖。2018年的一項小型研究發現，3名罹患第二型糖尿病的男性在進行間歇性斷食減重後，可以停止胰島素治療。這項發現和一般認為糖尿病是不可治癒的觀念衝突。

之前的一項研究顯示，這種轉換可以提高抗壓性，提升大腦功能和神經可塑性，也就是大腦會因應生活的新經驗重組神經網路。根據2009年的一項研究，實施熱量控制飲食的年長成年人，和沒有實施斷食的另外兩組相比，有助改善語文記憶。

部分病患的生理功能甚至有所改善。根據一項針對年輕男性的研究顯示，每天斷食16小時，同時進行阻力訓練，可以減少脂肪和維持肌肉。

●間歇性斷食法的侷限性

研究作者表示，目前還沒有關於間歇性斷食長期效果的研究，仍有待未來更多的研究。臨床實驗多聚焦在過重的年輕和中年族群，因此這些益處和安全性不能延伸至其他族群。

由於一天三餐的觀念已根深蒂固，因此改採間歇性斷食並不容易。研究的結果也顯示，這種飲食法幾乎讓人一直處於飢餓狀態、易怒和無法專心。

哈佛陳曾熙公衛學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）營養系主任胡炳長（Frank Hu）表示，美國醫學會期刊（JAMA）2017年一項研究顯示，被分配到斷食組的人中有近40%退出。難以持續是缺點之一。

胡炳長說：「運動完或長時間禁食後想要好好犒賞自己，這是人性。所以很可能會在非斷食的日子沉溺於不健康的飲食習慣。」

當大腦被剝奪食物時，大腦的「飢餓中樞」下丘腦釋放大量的食欲激素（appetite hormones），會讓人暴飲暴食。

但邁特森說，這種痛苦是一時性的。「病患應該被告知這種飢餓感和暴躁易怒情況剛開始很常見，通常過了兩週到一個月，等到身體和大腦適應了就會淡去。」（譯者：劉淑琴/核稿：徐睿承）1081227