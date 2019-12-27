哪科醫師最常吃超速罰單 美國趣味研究引熱議

英國醫學期刊公布一項有趣的美國研究，分析最常因開車超速吃罰單的醫師科別，以內科醫師最常被開單、精神科醫師嚴重超速比例最高。（圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者張茗喧台北27日電）英國醫學期刊近日公布一項有趣的美國研究，分析最常因開車超速吃罰單的醫師科別，以內科醫師最常被開單、精神科醫師嚴重超速比例最高，在台灣醫師群組中引發熱議。

英國醫學期刊（BMJ）近日刊登一項美國研究，研究團隊搜集2004年至2017年佛羅里達州開出的超速罰單，進一步分析5372名醫師被開了1萬4560張超速罰單，並與1萬9639名非醫師背景民眾則被開出6萬3382張罰單進行比較。

研究顯示，不論是醫師或一般民眾，超速32公里以上的比例都在26%左右，顯示醫師組成和一般人差不多，開超快車比例沒有比較高。

有趣的是，在所有醫師被開立的罰單中，最常被開罰單的是內科、家醫科，但在嚴重超速的醫師族群中，以精神科比例最高、占約34%。

研究也發現，醫師開的車輛當中，有63.8%屬於車價較高的名車，遠高於一般民眾的11.8%；進一步分析開名車的醫師科別，以心臟科最多，其次依序是內科、放射科、骨科、婦產科。

台灣外傷醫學會理事長、台北市立聯合醫院和平院區急診醫學科主任簡立建受訪時表示，該期刊每年耶誕節都會公布一些有趣的研究，過去也曾討論是內科醫師比較帥，還是外科醫師比較帥，這次的超速研究一出也在醫師群組中引發熱議；至於這些超速情形在台灣是否同樣適用，他笑說：「應該是沒有啦。」

簡立建認為，醫師臨時被叫回醫院救人固然緊急，但超速畢竟也會造成另一種危險，醫師再急還是應以身作則，按限速駕駛。（編輯：葉俐緯）1081227