石虎不哭 首宗國有地認養保育案2020年初簽約

（中央社記者吳佳蓉台北28日電）為石虎保育盡一份力，財政部國產署日前盤點合適國有地，開放保育團體認養，首宗認養案預計最快在2020年1月底簽約，地點位於苗栗通霄，將與台灣石虎保育協會攜手，為石虎打造安心成長棲地。

財政部國產署表示，國有土地面積廣大，經管的國有非公用土地高達22萬公頃，其中有不少位於海岸地區、濕地、埤塘或山區的邊際土地，基於促進生態保育，今年1月30日訂定「國有非公用邊際土地提供認養促進環境保護案件處理原則」，開放保育團體可來申請認養國有邊際土地。

針對石虎保育，國產署也特別尋求林務局協助，找出石虎出沒熱點，在石虎頻繁出現的苗栗、南投、台中淺山地區，盤點出具延續性的塊狀國有地，提供清冊供保育團體認養。

國產署指出，日前已有兩件認養案成功簽約，一件申請團體為高雄市野鳥學會，認養嘉義布袋鹽田國有土地約91公頃，另一件申請團體為台灣黑面琵鷺保育學會，認養台南七股鹽灘國有土地約361公頃。

國產署官員說，從12月26日起，與上述兩協會展開為期6年的認養契約，目標為維持當地鳥類生態環境保護，同時推廣環境教育，盼能向下扎根。

國產署官員指出，第3宗認養案的審查會議也於日前召開完成，主要致力於石虎保育，申請人為台灣石虎保育協會，認養地點位於苗栗縣通霄鎮楓樹窩段266-1地號國有地，面積約520坪，預計最快明年1月底、最晚2月就可簽訂認養契約。

國產署官員說明，認養國有地面積雖不大，但位置夾在私有地中間，跟據掌握，保育團體已與周遭私有地地主取得共識，會併同一起進行石虎保育，合起來面積就放大不少；周遭大多種植水稻，初步規劃輔導農友轉型更為環境友善的耕作模式，搭配體驗活動，進行保育及環境教育。

國產署官員表示，台灣石虎保育協會已表示，希望擴大認養標的，國產署也正配合提供國有地清冊供參考，樂見未來能有更多合作認養案件，歡迎各界保育團體來進行認養。（編輯：張均懋）1081228