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劍湖山跨年活動 雲警設置12管制點疏導交通

最新更新：2019/12/28 14:33

（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）劍湖山世界跨年晚會31日晚間7時登場，雲林縣斗南警分局預估當日約有1萬2千人參與，因此規劃動員200名警力，在主要道路設置12個管制點疏導交通。

劍湖山世界2020跨年晚會壓軸煙火秀，除摩天輪高空璀璨煙火施放566秒，還將以燈光搭配煙霧呈現極地的「極光秀」。

雲林縣斗南警分局五組組長徐呈璋今天接受中央社記者電訪時表示，今年跨年夜逢平常日，預估當日約有1萬2千人參與，動員200名警力協助交通疏導和維持園區內的安全維護。

為避免違規停車造成道路壅塞及影響其他用路人權益，雲林縣政府31日將公告雲212、199線路口至劍湖山收費站前路口，光昌、光華路口至雲212、199線路口等處禁止雙向或單向停車。

雲林縣警察局在劍湖山周遭的古坑中華路與雲199線交岔口等12路口設置管制點，維持交通順暢、防制事故發生。

另外，有鑑於98年跨年煙火施放時，發生民眾在台78線快速道路違規臨停，並跨越車道觀賞煙火表演而遭車輛撞死憾事。斗南警分局長蘇旭茂表示，今年仍會派遣警力於台78線上勸導疏離違規民眾，若不聽勸者將依法取締告發，以免憾事重演。（編輯：謝雅竹）1081228

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