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久坐超過8小時增憂鬱焦慮 專家籲定時起身動一動

最新更新：2019/12/29 12:11
專家指出，上班族工作時已長時間久坐，回到家又選擇靜態的看電視，就比較容易會有情緒低落和焦慮感。（示意圖／圖取自PAKUTASO圖庫）
專家指出，上班族工作時已長時間久坐，回到家又選擇靜態的看電視，就比較容易會有情緒低落和焦慮感。（示意圖／圖取自PAKUTASO圖庫）

（中央社記者陳偉婷台北29日電）一項研究發現，平日久坐超過8小時與憂鬱及焦慮程度有明顯相關。專家提醒，久坐不只會影響生理，也會影響心理，建議應計算每天坐著的時間，並定時起身活動。

董氏基金會心理衛生中心發布新聞稿指出，根據一篇刊登於公共科學圖書館的研究發現，平日每天久坐時間少於8小時，比久坐時間超過8小時者的憂鬱及焦慮程度低。

該研究為一系統回顧研究，研究者以42名每週工作30個小時以上的成年人為對象。參與者佩戴身體活動測量器持續一週，以身體活動步數作為共變量，依參與者每天坐著的平均時間，分為「低於8小時」、「8至10小時」、「10小時以上」3組，並分析參與者完成的焦慮和憂鬱量表及健康狀況調查表。

結果顯示，平日的久坐時間對焦慮和憂鬱以及心理健康和活力有顯著的影響，週末則無明顯差異。

以平日坐著的時間分組比較發現，「低於8小時」組別成員的焦慮和憂鬱程度低於另外兩組，且心理健康和活力的得分較高；而「8至10小時」與「10小時以上」兩個組別間沒有顯著差異。

屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興表示，坐著的時間愈久，情緒低落就愈明顯，如上班族工作時已長時間久坐，回到家又選擇靜態的看電視，就比較容易會有情緒低落和焦慮感。相反的，如果進行一些有氧活動，當活動的時間夠久、強度夠高，就會分泌腦內啡、多巴胺等激素，產生愉悅感受。

徐錦興說，久坐對身心健康帶來的危害程度高於每天運動的效果，減少久坐的時間比建立運動習慣對身心健康的幫助更大。建議民眾可透過現代化工具，像是手機app、運動手環、智慧手錶等，設定一天坐著的時間不超過8小時，提醒自己定時起來走動。

董氏心衛中心主任葉雅馨則說，「坐」會影響身體與心理，常常是因為坐的時間拉長或工作者只專注於電腦作業，長期下來易造成肩頸腰痠痛、減少與他人的互動，焦慮與憂鬱的各種負向情緒沒能轉換。

葉雅馨說，如果無法改變「坐」的行為，可先從調整坐姿著手，即便是坐著也能進行簡單的活動，像是身體扭轉、伸展擴胸、腳伸直擺動、提肛等，避免久坐造成身體的僵化及專注力下降、加重鬱悶。

葉雅馨也說，建議民眾可試著計算自己一天起身的次數，發現自己坐著的時間實在太長，就應調整改變。企業端也不妨增設每天15至20分鐘休息時間，鼓勵員工起身活動或搭配音樂做操，促進員工身心健康同時也能提升工作效能。（編輯：張雅淨）1081229

刊登在「公共科學圖書館」的研究：
An examination of objectively-measured sedentary behavior and mental well-being in adults across week days and weekends
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