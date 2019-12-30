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藍參選人率蒜農陳情 陳吉仲：政客操作農業議題

最新更新：2019/12/30 15:46
上百位雲林農民30日北上至立法院外陳情，抗議農委會背信，未遵守調高進口大蒜關稅承諾，造成國產蒜價格不符成本，盼立法委員協助保護蒜農權益。中央社記者裴禛攝 108年12月30日
上百位雲林農民30日北上至立法院外陳情，抗議農委會背信，未遵守調高進口大蒜關稅承諾，造成國產蒜價格不符成本，盼立法委員協助保護蒜農權益。中央社記者裴禛攝 108年12月30日

（中央社記者王揚宇、楊淑閔台北30日電）國民黨雲林縣第1選區立委參選人張嘉郡，今天帶蒜農先後到立法院、農委會陳情，要求調高關稅保護蒜農。農委會主委陳吉仲在受訪表示，大蒜產銷當然沒問題，呼籲農民唾棄政客選前操作農業議題。

國民黨雲林縣第1選區立委參選人張嘉郡，今天帶蒜農到立法院陳情，要求農委會信守承諾，提高進口蒜關稅從每公斤新台幣27元至36元。接近中午時，相關人等約50多人轉赴農委會拉布條抗議，持續進行相關訴求。

張嘉郡與在場蒜農表示，農委會今年8月召開一場關於調整進口大蒜管理制度可行性方案的座談會，重要結論包括，調高大蒜進口關稅，從現行每公斤27元調高至36元，保護蒜農耕作基本權益，但無奈4個多月過去，農委會並無相關作為。

抗議農民也舉屏東紅豆為例，質疑農委會主委陳吉仲是屏東人，所以農委會用最快的速度，將紅豆進口關稅調高32%，從每公斤22元調高到29元，反觀雲林大蒜受到的待遇，讓人感覺雲林農民變成次等公民。

國民黨不分區立委王育敏則說，今天代表國民黨立法院黨團到場聽蒜農的心聲，國民黨一定會協助並捍衛蒜農權益。

對於蒜農北上抗議，陳吉仲說，「我想有特定的政治人物在炒作議題。」

他並說，「這位政治人物其實從來沒有關心過農業，選舉的時候拿農業議題來操作，我再次的重申，我們（農委會）無法接受用農業議題的操作來獲取政治利益，從來沒有關心過農業的，選前才關心農業，那我呼籲所有農民要唾棄這樣的政客。」

記者再提問，農委會評估大蒜產銷有沒有狀況。陳吉仲說，「當然沒有啊！」（編輯：蘇志宗）1081230

上百位雲林農民30日北上至立法院外陳情，抗議農委會背信，未遵守調高進口大蒜關稅承諾，呼籲農委會儘速調高進口蒜關稅至每公斤新台幣36元。中央社記者裴禛攝 108年12月30日
上百位雲林農民30日北上至立法院外陳情，抗議農委會背信，未遵守調高進口大蒜關稅承諾，呼籲農委會儘速調高進口蒜關稅至每公斤新台幣36元。中央社記者裴禛攝 108年12月30日
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