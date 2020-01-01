B型流感病毒與疫苗完全不吻合 醫憂釀流行

（中央社記者張茗喧台北1日電）疾管署分析近4週流感病毒抗原性發現，B型流感的流行株和疫苗株竟是0%吻合。疾管署坦言會影響疫苗效果，但仍有60至70%保護力，醫師則持不同看法，認為B型流感恐有流行風險。

衛生福利部疾病管制署去年12月24日宣布流感進入流行期，一週有超過10萬人次因類流感就醫，目前社區流行病毒型別以A型流感H1N1為主，但近一週輕症檢出B型流感已逐漸上升。

根據疾管署最新公布的第51週流感速訊，近4週流感病毒抗原性分析顯示，目前流行的A流H1N1病毒與流感疫苗株100%吻合、H3N2型病毒無檢測資料，但目前流行的B流維多利亞株卻和疫苗株是0%吻合。

疾管署副署長羅一鈞接受中央社記者訪問時說，B流分為維多利亞株、山形株等2大品系，過去3價疫苗只能選擇其中一種品系，因此有50%猜錯的機會，但今年的公費疫苗已升級為4價疫苗，將2種品系都含括在內。

至於為何出現0%吻合這個數據，羅一鈞解釋，世界衛生組織（WHO）每年選株時，會從各地的病毒株中挑出今年的代表株，用以製作疫苗，雖然目前台灣發現的B流病毒株和WHO選出的代表株在抗原上不相似，但仍屬於維多利亞品系，還是有一定保護力。

以B流為例，侵襲對象以幼兒、青少年為主，若抗原相似度高，疫苗保護力可高達80至90%，若相似度低也能保有60至70%，接種流感疫苗效果還是相當好。

若是A流的流行株與疫苗株相似度低，問題會比較嚴重，羅一鈞說，因A流比B流更容易造成重症和流行，疫苗保護力恐降至30到40%，所幸今年截至目前的相似度都是100%，民眾無需擔心。

不過，台大醫院小兒部主任黃立民卻有不同看法，他表示，疫苗病毒株和流行株的吻合度決定交叉保護力，若是0%吻合「大概就沒什麼保護力」，擔心B流恐釀流行。

為何升級成4價流感疫苗，還會有疫苗株不符的問題。黃立民解釋，同一個病毒型別有很多「親戚」，他將同一型別病毒比喻成同一姓氏的家族成員，有大哥、二哥等各種兄弟姊妹，若大哥、二哥同時流行，疫苗只包括大哥，對二哥的效果當然大打折扣。

至於B流造成的重症風險是否比A流低，黃立民說，過去確實有此說法，若B流造成的重症風險是1，那A流就是1.5，但近年兩者造成的重症風險已愈來愈接近，呼籲民眾除了要打疫苗，且即便打了疫苗仍要注意自我防護，注意勤洗手、戴口罩，出現類流感症狀務必盡早就醫，愈早吃抗病毒藥物、效果愈好。（編輯：張芷瑄）1090101