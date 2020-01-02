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油價恐連4漲 估汽油6日起小漲1角

最新更新：2020/01/02 10:35

（中央社記者蔡芃敏台北2日電）依照中油油價公式，預估各式汽油6日起每公升將調漲新台幣0.1元，98無鉛每公升31.3元，柴油則不調整，實際價格依中油5日中午公布為準。

如依預估，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.8元、95無鉛汽油每公升29.3元、98無鉛汽油每公升31.3元、超級柴油每公升25.7元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估6日起汽油每公升約調漲0.1元，汽油恐連續4週調漲，柴油價格則不調整。

美國總統川普透過推文指出，美國將在1月15日與中國簽署第一階段貿易協議，推文也提及川普日後將赴北京，開始第二階段磋商，市場認為美中貿易談判進展樂觀，此外，石油輸出國家組織（OPEC）自今年第1季起，每天再減產50萬桶原油，激勵油市。

根據中油官網，累算至1月1日的7D3B週均價為67.54美元，較上週67.53上漲0.01美元；新台幣兌美元匯率30.121元，較上週30.205元升值0.084元。

此外，為了讓民眾過好年，經濟部日前也宣布油價於春節期間，以「調降不調漲」為原則。（編輯：鄭雪文）1090102

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