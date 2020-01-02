B型流感病毒與疫苗株不吻合 疾管署：仍有保護力

流感疫苗B流病毒株與台灣目前社區流行株不吻合，疾管署防疫醫師鄒宗珮說，病毒株檢驗是在雪貂上實驗，就算在動物身上顯示不吻合，對人類仍有保護力。圖為民眾接種流感疫苗。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北2日電）流感疫苗B流病毒株與台灣目前社區流行株不吻合，疾管署防疫醫師鄒宗珮說，病毒株檢驗是在雪貂上實驗，人體的免疫和動物不同，就算在動物身上顯示不吻合，對人類仍有保護力。

衛生福利部疾病管制署最新的流感速訊（2019年12月15至21日）顯示，流感陽性檢體數上升，檢出以A型流感病毒為主，占85%。近4週流感病毒抗原性分析顯示，H1N1型病毒與流感疫苗株A/Brisbane/02/2018吻合；H3N2型病毒無檢測資料。B型流感病毒分離株均為B型/Victoria， 與流感疫苗株B/Colorado/06/2017為0%吻合。

台大醫院小兒部主任黃立民日前接受媒體採訪時表示，疫苗病毒株和流行株吻合度決定交叉保護力，若是0%吻合「大概就沒什麼保護力」，擔心B流會釀流行。

疾管署防疫醫師鄒宗珮上午接受媒體聯訪時表示，今年4價公費流感疫涵蓋2種A流（H1N1、H3N2）和2種B流病毒株（維多利亞和山形株）。根據病毒學檢驗，最近流行的B流抗原性和疫苗株有點差距，血清抗原反應沒有那麼好，但仍是維多利亞株。

鄒宗珮說，雖然實驗室檢驗結果發現，目前B流流行的病毒株和疫苗株0%吻合，但這與取樣比例有關，如取樣4株病毒發現都不吻合，就是0%；但若有一株吻合，就會變成25%，解讀吻合與否與取樣比例有關，實驗室不可能針對所有社區B流病毒做檢驗。

鄒宗珮也解釋，評估疫苗保護力有很多不同的方法，實驗室做抗原性檢驗是在雪貂身上做，在雪貂身上顯示0%吻合；但人體的免疫反應很複雜，「打在動物跟人的身上不能畫等號」，依照以往的經驗，就算疫苗不完全吻合，仍有保護力。

目前社區流感以A流H1N1為多，鄒宗珮說，根據過去經驗，感染流感重症、死亡者，有8至9成都是沒打疫苗者，不管疫苗株是否吻合，「有打一定比沒打有保護力」。

鄒宗珮也說，目前社區B流約占3成，疫情發展有待觀察。若B流疫情升溫，可能對孩童較有威脅。

疾管署提醒，流感流行期，民眾應做好個人衛生，勤洗手、戴口罩、生病多休息、不要到公共場所、依醫囑服用抗病毒藥物，避免傳染給別人。（編輯：方沛清）1090102