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防肺炎疫情 疾管署：登機檢驗一人輕微發燒

最新更新：2020/01/02 12:23

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）中國大陸武漢市爆發不明肺炎，疾管署啟動應變措施，針對武漢直航入境班機進行登機檢疫。疾管署長周志浩今天說，目前已實施2個班機，發現一名小朋友有輕微發燒現象，經評估後，在家追蹤觀察。

因應中國武漢發生不明原因肺炎疫情，衛生福利部疾病管制署日前公布因應策略，除啟動邊境檢疫應變措施，加強入境旅客發燒篩檢，即日起針對從武漢直航入境班機進行登機檢疫。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天在行政院會會後記者會轉述，行政院長蘇貞昌在院會中指出，已召集衛福部、內政部、移民署、陸委會、海委會等相關部會研商，並要求相關部會對於疫情防治的相關作為要讓民眾清楚知道，讓國人放心、避免引起恐慌。

蘇貞昌在會中表示，近日武漢發生不明原因肺炎疫情，儘管中國尚未公布檢驗結果，肺炎種類與傳染原因仍不明確，但中國與台灣往來密切，要求衛福部持續落實邊境檢疫應變措施，加強入境旅客發燒篩檢，務必強化相關防疫措施與作為，嚴陣以待，並視防疫需要開設應變中心。

周志浩在會後記者會回應表示，因應武漢的不明肺炎疫情，疾管署除了平常的邊境檢疫發燒篩檢，也針對武漢直航台灣的班機進行登機檢疫，由防疫人員登機，告知旅客注意事項，並對有症狀的人進行健康評估，若有需要立即送醫。

他指出，目前已實施2個班機登機檢驗，發現一位小朋友有輕微發燒現象，經醫生評估後，目前在家追蹤觀察，疾管署將持續追蹤疫情發展。

他表示，未來若有需要，會跟陸方交涉，希望派遣疾管署人員或專家實地了解疫情。（編輯：張良知）1090102

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