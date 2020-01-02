因應武漢肺炎 台醫護嚴格感控加強通報檢驗

因應中國武漢不明原因肺炎疫情，疾管署提醒，醫院對武漢來台的嚴重肺炎病人應加強通報，也將加強檢驗。中央社記者陳偉婷攝 109年1月2日

（中央社記者陳偉婷台北2日電）因應中國武漢不明原因肺炎疫情，疾管署今天提醒，醫院對武漢來台的嚴重肺炎病人應加強通報，也將加強檢驗；醫護若執行插管、氣切，應配戴N95口罩。

台灣和中國武漢每週有24班班機對飛，衛生福利部疾病管制署也提醒，民眾若前往武漢，應避免去活禽市場、生食禽蛋，且做好個人衛生，回國後10天內若發燒、急性呼吸道症狀，應通報1922防疫專線協助就醫。

中國武漢發生不明原因肺炎疫情，根據108年12月31日的中國官方資料顯示，有27人罹病，其中7人病情嚴重。不少民眾憂心嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情將再起。

疾管署日前已公布因應策略，除啟動邊境檢疫應變措施，加強入境旅客發燒篩檢，更針對從武漢直航入境班機進行登機檢疫。疾管署今天舉行「衛生福利部傳染病防治諮詢會-流感防治組農曆春節流感因應整備會議」，會中提出臨時動議，對中國武漢地區肺炎疫情多做討論。

疾管署副署長莊人祥晚間在記者說明會指出，專家建議，除目前已實施的登機檢疫外，醫療院所應注意從武漢來台的臨床嚴重肺炎病人及加強通報。

莊人祥說，以往從中國來台，因肺炎到醫院就醫者，醫院會通報為新型流感；因應武漢疫情，現在新增「其他」的登錄項目，通報為不明原因肺炎，可記錄武漢旅遊史，檢驗單位將加驗26種病原體，包含SARS、MERS、新型流感等。

此外，莊人祥說，專家提醒，醫護人員應嚴格執行標準感染防護措施，進行插管、氣切等侵入式醫療行為時應依規定佩戴N95口罩。

稍早媒體報導，香港屯門醫院收治曾有武漢旅遊史且出現上呼吸道不適症狀個案。莊人祥表示，經香港醫管局證實，目前病況穩定且隔離治療中，流感、SARS和禽流感快篩均呈陰性，且此個案沒有到武漢的市場，還不能確定是否與武漢疫情有關。

疾管署提醒，民眾近期前往中國，應落實「5要6不」原則，5要為禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。

6不為不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。（編輯：葉俐緯）1090102